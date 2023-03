Alessandro Sorte nuovo coordinatore regionale di Forza Italia

(mi-lorenteggio.com) Roma, 25 marzo 2023 – Silvio Berlusconi in vista delle Elezioni Europee 2024, riorganizza Forza Italia. Paolo Barelli è il nuovo Capogruppo alla Camera, mentre al Senato viene confermata Licia Ronzulli. L’ex presidente dei deputati azzurri, Alessandro Cattaneo, diventa vicecoordinatore Nazionale con delega alla organizzazione territoriale del partito, e affiancherà la ministra Anna Maria Bernini. Nominati anche sei nuovi coordinatori regionali: in Lombardia, al posto di Ronzulli, arriva Alessandro Sorte, Elisabetta Casellati in Basilicata e Claudio Lotito in Molise.

I nuovi coordinatori regionali Tra i sette nuovi coordinatori regionali, anche Rosaria Tassinari (Emilia Romagna), Marcello Caruso (in Sicilia, dove era appena stato nominato commissario al posto di Gianfranco Miccichè), Marco Stella (Toscana) e Flavio Tosi (Veneto).

