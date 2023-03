(mi-lorenteggio.com) Brescia, 25 marzo 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, in un campo adiacente a via Malta, un enorme esagono montato su un elicottero, per cause in fase di accertamento, si è staccato, cadendo al suolo.

L’obiettivo dei sorvoli dell’elicottero, vista l’emergenza siccità, è quello cercare falde acquifere e sorgenti nel sottosuolo, grazie alla potente antenna dalla forma esagonale, il cui segnale può arrivare fino a 350 metri sotto terra.

