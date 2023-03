Consegnato a Sala l’appello di 30 sigle contro il consumo di suolo

SINDACO SALA, FERMA IL CONSUMO DI SUOLO! 30 sigle firmano e consegnano a sindaco e Giunta un appello per l’azzeramento del consumo di suolo a Milano e Città Metropolitana

La notizia è già stata ripresa da numerosi media: venerdì 23 mattina una delegazione di 5 rappresentanti (tra cui la fondatrice di “ForestaMI e poi DimenticaMI?” e coordinatrice di #BagnaMI Adriana Berra) ha consegnato a Palazzo Marino un appello sottoscritto da una trentina di sigle (tra associazioni, comitati e qualche esponente politico) in cui si chiede al sindaco Sala e alla sua Giunta di intervenire per realizzare l’azzeramento del consumo di suolo a Milano e Città Metropolitana.

Oltre a intervenire sugli strumenti urbanistici del Comune di Milano, per raggiungere tale obiettivo, Beppe Sala – che è anche sindaco metropolitano – dovrebbe coinvolgere anche i sindaci dei 133 comuni della Città Metropolitana.

L’appello arriva dopo la notizia che la Città Metropolitana di Milano ha perso 12 miliardi di fondi del Pnrr destinati alla forestazione (urbana, periurbana ed extraurbana) perché mancano le aree dove realizzare gli interventi: con i fondi persi si sarebbero potuti mettere a dimora 276mila alberi, ma il territorio della Città metropolitana è troppo urbanizzato per trovare gli spazi per boschi e boschetti.

Eppure greenish Beppe riesce a definire una “buona idea” il progetto del Milan di realizzare un nuovo stadio sull’area de la Maura, oggi una distesa verde di 15 ettari parte del Parco Agricolo Sud. Domenica scorsa 3mila cittadini sono scesi in strada per dar vita ad un grande abbraccio collettivo, simbolico della volontà di difendere la Maura dalla cementificazione. Ma Sala fa a finta di nulla e continua a dialogare con il Milan sul progetto.

Tra i firmatari dell’appello figurano anche il Coordinamento per la tutela del verde cintura urbana di Milano Parco-Ovest che ha organizzato l’abbraccio a la Maura, oltre al Comitato Referendum per San Siro, il WWF Lombardia, la Lipu di Milano, il Circolo Legambiente Zanna Bianca, il Circolo Laudato Si di Busto Arsizio, Milano in Comune (il cui portavoce Gabriele Mariani ha risposto alle domande dei giornalisti intervenuti alla consegna dell’appello), e tanti altri.

L’appello è stato consegnato e protocollato a Palazzo Marino, all’attenzione del sindaco, e inviato via email a tutta la Giunta.

I firmatari sono determinati a non lasciare che l’appello cada nel vuoto. “Il tema è caldo e il sindaco non può continuare ad ignorarlo. Non glielo permetteremo. Questo appello è solo l’inizio”, scrive sulla propria bacheca Facebook Adriana Berra, che con “ForestaMI e poi DimenticaMI?” – Cittadini di #BagnaMI è stata tra le prime a firmare.

Intanto la Rete dei Comitati della Città Metropolitana di Milano ha organizzato per giovedì 30 marzo un convegno alla Università Statale (via Festa del Perdono, ore 15-19) proprio sul tema del Consumo di suolo.

“ForestaMI e poi DimenticaMI?”

Gruppo di cittadinanza attiva nell’iniziativa “BagnaMI, salviamo gli alberi di ForestaMI”