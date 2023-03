INAGURATO IL PASQUAPARK DI LECCO: NEL 2023 UN’AREA ANCORA PIÙ AMPIA, CON 30 ATTRAZIONI AL BIONE E 14 SUL LUNGOLAGO

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 25 marzo 2023 – È stato inaugurato oggi pomeriggio il PasquaPark di Lecco, che nel 2023 torna al completo con le sue 44 attrazioni, tante novità ed eventi collaterali, a partire dalla consegna ai primi cinquecento visitatori presenti all’inaugurazione di un blocchetto di 50€ di sconti, da spendere sia oggi, sia nei giorni feriali successivi.

«Quest’anno il PasquaPark è diviso in due aree – racconta Carlo Contiero, portavoce del comitato organizzatore della struttura – una in Zona Bione, comprensiva di ben 30 attrazioni, e una seconda in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago, dove sono posizionate le restanti 14 giostre. E, come sempre, da oggi comincia il divertimento per grandi e piccini nel nostro luna park». Tra le novità di questa edizione anche diverse attese attrazioni: dal labirinto New York City alla nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, fino al ritorno del Crazy Round e alle sue caratteristiche navicelle sospese. Sono inoltre confermati gli eventi collaterali, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

Il taglio del nastro ha avuto luogo alla presenza dell’assessore all’Attrattività territoriale, Sviluppo economico, Innovazione, Commercio e attività produttive, Sviluppo Lago-Montagna, Turismo ed Eventi del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo, che ha affiancato i gestori del Pasquapark durante la cerimonia inaugurale.

Il Pasquapark di Lecco è aperto dal 25 marzo al 16 aprile 2023 con i seguenti orari: nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi il Pasquapark ha orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).