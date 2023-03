Incidente a Casciago (Va): aliante precipita nel giardino di una villa e il pilota 22enne si salva grazie al paracadute

(mi-lorenteggio.com) Casciago – Varese, 25 marzo 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.15, per cause in fase di accertamento, un aliante è precipitato in nel giardino di una villa in via Giacomo Leopardi, 11. Prima dell’impatto al suolo, il pilota, un 22enne è riuscito a mettersi in salvo, lanciandosi con il paracadute. Con l’impatto al suolo, ha fortunatamente riportato lievi contusioni. Subito i soccorsi sono giunti sul posto: il ferito, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dal personale medico di un’ambulanza, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Circolo di Varese.

V. A.