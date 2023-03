Incidente lungo la strada per Malpensa tra Mesero e Magenta, centauro trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 25 marzo 2023 – Intorno alle ore 18.00, lungo la strada per Malpensa, nel tratto tra Mesero Sud/A4 e Magenta/ Strada Statale 11, per una dinamica in fase di accertamento, un grave incidente è avvenuto tra un veicolo e una coppia di 27 e 28 anni, che viaggiava in sella ad una moto.

Sul posto sono giunti i soccorsi. Dal cielo è giunto l’elisoccorso da Milano, mentre un’automedica e due ambulanze raggiungevano il luogo del sinistro insieme alla Polstrada, che per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi, ha temporaneamente chiuso al traffico della superstrada.

Serie le condizioni dei feriti: uno è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di San Gerardo di Monza, l’altro in codice giallo.

V. A.