Milano. “Manifestazione cittadina per il diritto alla casa” lunedì 27 marzo con partenza da corso Monforte e arrivo a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 20233 – Nicola Di Marco (M5S Lombardia): «La grave crisi che in questi ultimi anni ha colpito le famiglie ha innescato una vera e propria emergenza abitativa. Il diritto alla casa, per noi fondamentale, è messo a rischio non solo dalla situazione contingente, ma anche da scelte politiche sciagurate come quella del Governo Meloni di cancellare, con un colpo di penna di raro cinismo, il contributo per la morosità incolpevole.

Una scelta i cui effetti si ripercuoteranno direttamente sulle famiglie lombarde.

Guardando a Regione Lombardia la situazione non è certo migliore. Dopo cinque anni di nulla, culminati con un “Piano casa” vergognoso, all’interno del quale non è previsto un solo alloggio popolare in più, la nuova legislatura inizia senza una vera programmazione regionale sul tema casa.

Motivi per i quali lunedì 27 il M5S sarà al fianco dei cittadini e delle sigle che rappresentano gli inquilini, per esprimere l’urgenza di politiche abitative in grado di soddisfare le necessità di chi avrebbe diritto a una casa, ma non può averla a causa dell’incapacità dimostrata in questi anni da Regione Lombardia.

Basti pensare che ad oggi Aler conta più di diecimila alloggi sfitti e in Lombardia sono solamente 4000 le case assegnate a fronte di 40000 richieste. Non solo, la sfida alla riqualificazione energetica è stata del tutto persa, con l’occasione offerta dal Superbonus 110% completamente mancata per manifesta incapacità. Il confronto fra cantieri avviati da privati e cantieri per l’edilizia popolare è imbarazzante. In questi ultimi mesi il centrodestra ha confermato di interessarsi ai problemi dell’edilizia residenziale pubblica solo quando c’è da fare qualche passerella elettorale in occasione di uno sgombero.

Non possiamo accettare che la politica e le Istituzioni proseguano nell’orientamento di retrocedere ai propri impegni. Né tantomeno possiamo accettare che sia l’apertura ai privati ad assolvere i compiti che spettano al pubblico. Per questo saremo in piazza, per condividere e dare voce alle istanze dei cittadini» così Nicola Di Marco (capogruppo del M5S Lombardia) annuncia la partecipazione alla manifestazione: “Manifestazione cittadina per il diritto alla casa”, organizzata dalle principali sigle che rappresentano gli inquilini, in programma lunedì 27 marzo con partenza da corso Monforte e arrivo a Palazzo Marino.

