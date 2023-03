TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 28 marzo al 2 aprile

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2023 — Ecco gli GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

28 marzo – 2 aprile

28 marzo

Dalle 14.30 Conferenza | Umberto Riva. L’architettura, i libri, le idee

Programma e maggiori informazioni: triennale.org

Una giornata di studi dedicata a Umberto Riva. Il progetto Umberto Riva. L’architettura, i libri, le idee, a cura di Maria Bottero e Annalisa de Curtis, è stato sviluppato in collaborazione con il Comitato scientifico di Triennale Milano nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’istituzione. Studiosi, progettisti e autori sono stati invitati a confrontarsi con l’attualità del lavoro di Umberto Riva, alla luce della sua opera, della bibliografia di riferimento e della memoria ancora viva del suo lavoro. La conferenza si aprirà con i saluti di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e sarà presentata da Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale Milano.

19.30 FOG Festival | AMAZONIA 2040

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Quale sarà lo stato della foresta amazzonica tra vent’anni? Cosa possiamo imparare dalle culture ancestrali per cambiare il nostro rapporto con il pianeta? L’artista colombiana Martha Hincapié Charry, tra le interpreti più viscerali della cultura sudamericana nel mondo, affronta queste domande in modo personale, utilizzando il proprio corpo per rappresentare una natura oppressa e in pericolo. Mettendo lo spettatore di fronte alle immagini di deterioramento di un habitat sacro, Martha Hincapié Charry – nelle vesti di sciamana, vittima e guerriera – fonde attivismo ambientale, storie di comunità scomparse e narrazioni personali, per dare vita a uno spettacolo che diventa un rituale intimo, una potente celebrazione delle popolazioni indigene.

Dopo lo spettacolo del 28 marzo, sul palco, ci sarà un incontro, moderato da Ludovica Taurisano, con l’artista Martha Hincapié Charry, che presenterà il suo lavoro e la sua ricerca artistica.

29 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.00 Presentazione volume | ENZO MARI, Drawings

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro ENZO MARI, Drawings, edito da Silvana Editoriale e pubblicato in occasione della mostra tenutasi alla Galleria Massimo Minini, a Brescia, dal 7 maggio al 22 luglio 2022. L’incontro vedrà gli interventi di Francesca Giacomelli, curatrice del libro e della mostra, Massimo Minini, gallerista, e Irina Zucca Alessandrelli, curatrice della Collezione Ramo (Disegno italiano del XX e XXI secolo).

19.00 Presentazione volume | Design Quotidiano

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro Design Quotidiano, realizzato da “la Repubblica” in collaborazione con Triennale Milano, in occasione del centenario dell’istituzione. Design Quotidiano riunisce cento oggetti tra i più famosi al mondo, che fanno parte della collezione del design di Triennale e che nel libro vengono raccontati attraverso dieci categorie tematiche, offrendo uno sguardo trasversale sul design italiano. L’incontro sarà introdotto da Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano, interverranno poi Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Maurizio Molinari, Direttore di “la Repubblica”, Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, Francesco Manacorda, Caporedattore della redazione milanese di “la Repubblica”, Marilia Pederbelli, assistente alla curatela di Triennale Milano.

19.30 FOG Festival | AMAZONIA 2040

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

30 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 FOG Festival | Not to scale. Fuori scala

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Ant Hampton e Tim Etchells tornano a collaborare in una performance di autoteatro che coinvolge i partecipanti a due a due in esperimenti condivisi e processi intrecciati di disegno, cancellatura e ascolto. Guidata da una colonna sonora binaurale, ogni coppia crea un viaggio condiviso usando la matita su fogli bianchi. Rudimentali scarabocchi prendono presto vita in un libro illustrato comico e spiazzante, che gioca costantemente con la tensione tra creazione e distruzione, vita e morte, energia ed entropia. Cose, storie, immagini e idee appaiono e scompaiono continuamente sulla pagina, in un carnevale di possibilità, una giostra di cancellature, disegni sovrapposti e tracce di paesaggi.

31 marzo

Venerdì 31 marzo Triennale Milano dedica due appuntamenti alla fotografia

Ingresso libero previa registrazione a questo link: registrazione

ore 18.00 Presentazione volume | Armando Amoretti fotografo. Barricate a Parma 1922 – 2022

Presentazione del libro Armando Amoretti fotografo. Barricate a Parma 1922 – 2022, edito da Silvana Editoriale. L’incontro vedrà gli interventi dei curatori Andrea Tinterri e Francesco Zanot che saranno in dialogo con Cristina Casero, storica dell’arte contemporanea e docente di Storia della Fotografia presso l’Università degli Studi di Parma.

ore 19.00 Incontro | Presentazione delle ultime produzioni editoriali di Paola Di Bello

Per la mostra CITIZENS 1988-2006, presso la Galleria Bianconi curata da Francesco Zanot a fine 2020, è stata realizzata una pubblicazione seguita da altre correlate. Da questa occasione è nata anche una Fanzine dal progetto grafico molto impattante e due progetti inediti. Durante la presentazione saranno in dialogo con l’autrice Francesco Zanot, Giorgio Verzotti, Valerio Rocco Orlando, e Marco Scotini.

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 FOG Festival | Not to scale. Fuori scala

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

16.00 FOG Festival | The Last Minutes Before Mars

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso ZONA K

Guardiamo con nostalgia nel cielo notturno quel piccolo punto rosso e sogniamo stupidamente di ricominciare, come se i problemi sulla Terra si risolvessero più facilmente a -65° e con l’aiuto di alte dosi di radiazioni cosmiche. Combinando performance dal vivo e realtà virtuale, The Last Minutes Before Mars ci invita a entrare nel mondo di un gruppo di giovani per incontrarne famiglie e amici e trascorrere del tempo negli spazi preziosi delle loro vite. Ciò fa da sfondo all’incontro con gli altri estranei presenti in sala, in un’esperienza collettiva che riflette sulla consapevolezza di far parte tutti dello stesso viaggio, in movimento verso la medesima direzione – indipendentemente da quello che ci accade – ora, centinaia di migliaia di anni fa e oltre, in un futuro troppo terrificante e bello da immaginare.

20.00 FOG Festival | The Last Minutes Before Mars

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso ZONA K

1 aprile

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 FOG Festival | Not to scale. Fuori scala

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

15.30 Laboratorio | Terra, mare, io

A cura di Luci su Marte

In collaborazione con Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

I bambini esploreranno nuove forme di interazione con le opere presenti nella mostra Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori, ideata e curata da Fondation Cartier pour l’art contemporain nell’ambito del partenariato con Triennale Milano. Le famiglie saranno accompagnate nella lettura e interpretazione del linguaggio dell’artista attraverso la musica e il corpo, dando vita a giochi di movimento volti a stimolare un’esperienza sensoriale e inedita nel museo. Il laboratorio è condotto da Lucia Sauro, danzatrice e pedagogista, e Marta Tedolfi, educatrice museale e storica dell’arte.

16.00 FOG Festival | The Last Minutes Before Mars

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso ZONA K

Dalle 17.00 alle 22.00 FOG Festival | DREAM

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Muovendosi tra musica, danza e teatro, sei performer e un pianista mettono in scena una durational performance, un’azione senza inizio né fine, rappresentando un’umanità vista da vicino. Alessandro Sciarroni – Leone d’Oro alla Biennale di Venezia e artista associato di Triennale Milano Teatro – pone sempre al centro della propria pratica la ripetizione e la resistenza come elementi in grado di disvelare le ossessioni e le fragilità dell’atto performativo. Questo nuovo lavoro dell’artista invita lo spettatore ad attraversare un mistero, ad abitare insieme ai performer uno spazio-tempo sospeso, per la durata che desidera. I performer organizzano il proprio campo sensibile e tattile in relazione allo sguardo di chi li osserva, muovendosi come corpi sonnambuli, opere in carne e ossa.

19.30 FOG Festival | La Veronal

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Guidata dal visionario coreografo Marcos Morau, la celebrata compagnia spagnola La Veronal torna a FOG con uno spettacolo ispirato alle opere e alla vita del regista Luis Buñuel, maestro del cinema surrealista. In un mondo in cui tutto perde di significato, un gruppo di donne cerca una via di fuga nella pura irrazionalità e nell’istinto, abbandonando il proprio corpo in caduta libera tra scenari surreali e onirici. Giocando con i simboli del folklore, della religione, del cinema e della storia dell’arte – in uno spettacolo dai movimenti di stupefacente energia e ipnotica bellezza –, la corporeità delle danzatrici in scena si fa portavoce di un ribelle urlo primitivo, in un viaggio tra sogno e finzione, tra umano e straordinario. Uno spettacolo magistrale.

20.00 FOG Festival | The Last Minutes Before Mars

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso ZONA K

2 aprile

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 FOG Festival | Not to scale. Fuori scala

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

15.30 Laboratorio | Terra, mare, io

A cura di Luci su Marte

In collaborazione con Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

16.00 FOG Festival | The Last Minutes Before Mars

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso ZONA K

16.00 FOG Festival | La Veronal

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Dalle 17.00 alle 22.00 FOG Festival | DREAM

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

20.00 FOG Festival | The Last Minutes Before Mars

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org