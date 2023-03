Bareggio. FDI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE: TRA LE NOVITA’ IL RITORNO DI ROBERTO LONATI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 26 marzo 2023. Stamattina, con un gazebo in piazza Cavour, Fratelli d’Italia ha dato il via alla campagna elettorale per le amministrative del 14 e 15 maggio a Bareggio. La lista dei candidati consiglieri verrà presentata nei prossimi giorni, ma una novità è già certa: il ritorno di Roberto Lonati, figura storica del partito e fondatore del circolo bareggese. “Il mio è un ritorno per modo di dire – ha dichiarato Lonati -, in realtà non me ne sono mai andato e la mia casa politica è sempre stata questa.

Cinque anni fa ho scelto un candidato sindaco diverso perché credevo che in quel momento fosse il migliore ma adesso, visto il percorso di condivisione con l’attuale maggioranza intrapreso dal gruppo di Ermes Garavaglia che ha portato a un’alleanza, mi è sembrato naturale ricandidarmi in Fratelli d’Italia, che ringrazio per avermi riaccolto. Ora è importante vincere e riconfermare il sindaco Linda Colombo per dare continuità al lavoro di questi anni e per concludere tutti i progetti che la lentezza della macchina burocratica non ha permesso di portare a termine in cinque anni”.

A portare il proprio saluto al gazebo è intervenuto anche l’assessore regionale Romano La Russa: “Fratelli d’Italia prosegue convintamente sulla strada intrapresa cinque anni fa e sostiene ancora Linda Colombo per continuare quanto di buono fatto in questo mandato – ha affermato La Russa -. L’aspetto positivo che sto riscontrando in questi giorni è la grande partecipazione ai gazebo del nostro partito. Addirittura qui a Bareggio per la prima volta abbiamo dovuto dire di no a persone che avrebbero voluto candidarsi nella nostra lista perché abbiamo già raggiunto il numero massimo”.

V.A.