Giovedì 23 marzo si è tenuto il Consiglio Comunale di Assago.

Si informano i cittadini di alcuni punti di maggior interesse:

(mi-lorenteggio.com) Assago, 26 marzo 2023. In merito al punto trattato in Consiglio Comunale avente oggetto “Realizzazione dello Stadio dell’F.C Internazionale”, come già espresso su varie testate giornalistiche, il Sindaco e gli Assessori coinvolti confermano che ad oggi non vi è stato nessun contatto tra la dirigenza della Società Inter e l’Amministrazione e che l’eventuale area individuata per la realizzazione è di proprietà privata e si trova nel territorio del Comune di Rozzano. Nel caso in cui si concretizzasse la possibilità di realizzazione dello Stadio, il Sindaco e gli Amministratori si impegnano a tutelare i cittadini relativamente alle eventuali problematiche viabilistiche.

In merito al punto trattato in Consiglio Comunale avente oggetto “Approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione Intercomunale Antimafia e tutela ambientale”, il Comune di Assago aderisce alla convenzione insieme ai Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo. Questi Comuni si occuperanno dello svolgimento di attività consultiva propositiva relativamente al tema antimafia e tutela ambiente.

In merito al punto trattato in Consiglio Comunale “Approvazione dell’accordo tra il Comune di Assago, il Comune di Rozzano e la società Intrafin srl avente ad oggetto il parcheggio di interscambio presso la stazione MM Assago – Milanofiori Forum” prevede la riqualificazione totale del parcheggio adiacente alla partenza pullman della metropolitana sopra citata, intersecando 2 interventi paralleli: il primo legato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, nel quale si riqualificherà l’intera area parcheggio, il secondo invece, in sinergia con il Comune di Rozzano, prevede la realizzazione di una pensilina sopraelevata di tratto ciclo – pedonale che andrà a inserirsi direttamente nel ponte metallico di accesso alla Metropolitana per poi proseguire in direzione Rozzano e collegarsi alla ciclabile del Naviglio Pavese. Un progetto che consentirà di accedere sia alla Metropolitana sia ai percorsi ciclo – pedonali anche del Naviglio.

Dalla fine del 2023 al 2026 si svolgeranno i lavori per la realizzazione dello spazio dedicato alla riqualificazione del parcheggio in previsione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 interamente realizzati dalla Società Infrastrutture Milano Cortina spa, parallelamente inizierà la progettualità per la realizzazione della pensilina ciclo – pedonale sopra elevata.

In merito al punto trattato in Consiglio Comunale avente oggetto “Adozione della bandiera della Pace” su mozione della minoranza, accettata dalla maggioranza, si conferma che la bandiera verrà esposta e posizionata in un punto centrale sul territorio Comunale di Assago.

Si ringraziano i cittadini che hanno assistito al Consiglio Comunale di Assago.