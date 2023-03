“Il jazz a mare” a Milano: tra elettronica e post-rock il gruppo Monteceneri martedì 28 marzo sul palco di Cascina Torrette

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 26 marzo 2023 – Per l’ultimo concerto del mese della rassegna “il jazz a mare”, organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz a Milano, martedì 28 marzo sul palco di Cascina Torrette si esibirà il gruppo Monteceneri, quartetto nato nel 2019 e formato da Pask Lauriola (synth), Simone Chiodini (batteria), Markus Sotto Corona (basso) e Victor Untila (chitarra).

La formula musicale della band nasce dalla fusione tra ambientazioni post-rock e sonorità elettroniche: in particolare, il background di Markus Sotto Corona e Pask Lauriola spazia dagli ascolti della musica psichedelica dei Pink Floyd all’elettronica dei Massive Attack passando per il post-rock degli anni ’90, mentre Victor Untila e Simone Chiodini, pur provenendo dalla scena che gravita intorno al metalcore, hanno i loro punti di riferimento nel post-rock. Ad accomunare i quattro musicisti, inoltre, la passione per la narrativa distopica e la fantascienza, soprattutto cinematografica, incluse le colonne sonore realizzate da musicisti come Vangelis e Zimmer.

Il gruppo Monteceneri presenterà al pubblico di Mare Culturale Urbano una manciata di composizioni originali (registrate prima e dopo il lockdown) e nuovi brani che si aprono, nelle strutture e nello stile, all’influenza di altri generi, avendo sempre chiaro l’obiettivo di non chiudersi mai in una comfort zone.

Come sempre, il concerto inizierà alle ore 21.30 e il biglietto di entrata ha il costo simbolico di un euro.

