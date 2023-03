Immunità per l’Ambiente: incontro a Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 marzo 2023 – Il Comune di Trezzano sul Naviglio ospiterà, Giovedì 30 Marzo, presso la sala EXPO, il dott. Graziano Beolchi, fondatore del sito Fabbrica Ambiente, per spiegare ai cittadini cosa significhi “vaccinare l’ambiente” per renderlo più immune ad inquinamento e cambiamento climatico.

Il dottor Beolchi ha recentemente pubblicato l’ebook dal titolo “Eco-Immunità” ed un video esclusivo sulle 4 dosi di “eco-vaccino” per proteggere ambiente e salute dai grandi rischi del nostro tempo.

L’incontro pubblico, a cui tutti i cittadini sono invitati, ha come oggetto 7 cose che possono essere fatte subito per aumentare l’immunità naturale del territorio ai rischi ambientali.

Tutto si basa su soluzioni naturali, così che la natura diventi la prima e più efficace barriera ad inquinamento ed effetti del clima che cambia.

Questo è il motivo per cui la “vaccinazione dell’ambiente” non presenta effetti avversi e consente ad ogni cittadino di partecipare alla salvezza del territorio, in modo rapido e concreto.

“Quali sono i temi ambientali che più stanno a cuore ai voi cittadini di Trezzano sul Naviglio? Durante la presentazione potrete scegliere direttamente per quali di questi temi il vostro territorio potrebbe diventare sempre più immune”.

Queste le parole del dottor Graziano Beolchi, che aggiunge: “Immaginate di vivere in un luogo che, indipendentemente da ciò che si trova nell’intorno, risente sempre meno degli effetti di inquinamento e cambiamento climatico. Pensate che varrebbe la pena di cominciare questo percorso?”.

Certo, un percorso, perché l’eco-immunità dell’ambiente non arriva dalla sera alla mattina: “Ogni vaccino necessita di un certo tempo per fare effetto: tuttavia, nel caso della eco-vaccinazione, i benefici possono trasmettersi da una zona ad un’altra senza bisogno di intervenire su tutto il territorio”.

Questo primo (e ad oggi unico) “piano vaccinale per l’ambiente” si indirizza solo a persone

consapevoli che le grandi questioni ambientali e climatiche del presente e del futuro rappresentano le sfide in assoluto più importanti che l’umanità abbia mai dovuto affrontare fino ad ora.

Per maggiori informazioni e visionare il video di presentazione sulle 4 dosi di eco-vaccino per proteggere ambiente e salute, visitare il sito fabbricaambientevideo.com.

