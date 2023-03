Bollate: Sabato del Libraggio, al via la III edizione

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 31 marzo 2023. Da sabato 22 aprile a sabato 17 giugno 2023 si svolgerà in biblioteca a Bollate la terza rassegna de “Il sabato del LIBRAggio”con le presentazioni letterarie di autori che raccontano le loro ultime opere.

Alla fine di ogni incontro sarà possibile acquistare copie autografate dei libri.

Ecco il programma

22 aprile 2023 – ore 16.00

Mario Galasso

La versione dell’infermiere

Self publishing, 2022

Giulio è un audace ragazzo di trent’anni. Una serie di eventi sorprendenti lo porta a diventare infermiere. Durante il suo percorso lavorativo incontra figure professionali dalle più disparate personalità. Questo lo porta a vivere innumerevoli episodi divertenti e sbalorditivi che lo condurranno inevitabilmente alla concreta decisione di ….non voler essere più un infermiere!

Mario Galasso, infermiere di origini pugliesi, lavora presso l’ospedale Salvini di Garbagnate dal 2015.

6 maggio 2023 – ore 16.00

Alessandro Dentali e Antonella R. Spini

Chi trova se stesso trova un tesoro

Self publishing, 2022

I due autori presenteranno in modalità interattiva e giocosa con il pubblico il loro libro Chi trova se stesso trova un tesoro, utile ad una migliore comprensione di se stessi ed alla costruzione di relazioni significative con gli altri. Dopo la presentazione delle quattro tipologie caratteriali, Il Direttivo, l’Analitico, l’Espressivo e l’Amabile, derivate dagli studi dello psicologo Carl Gustav Jung nei primi anni Venti e successivamente rielaborato da Mayers e Briggs, i partecipanti si confronteranno tra loro impersonando una delle tipologie in un gioco dall’impronta teatrale, guidato dai due autori.

Alessandro Dentali è nato a Milano nel 1974, è laureato presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano ed è titolare della Farmacia San Francesco sita in Bollate.

Antonella Rebecca Spini è nata a Milano nel 1962, ha conseguito un Master Reiki. E’ naturopata e floriterapeuta ed è specializzata Riza presso l’Istituto di Medicina Psicosomatica.

27 maggio 2023 – ore 16.00

Stefano Gullo

Noi siamo la cura

Self publishing, 2022

In una Calabria divisa tra coraggio e codardia, delegittimazione e rivalsa, Leila e Christian – due giovani cresciuti all’ombra della società e senza famiglia – vedono nel loro incontro una possibilità di redenzione personale e decidono di conquistarsi quello da cui molti sono esclusi: l’onore. A prenderli sotto la loro ala protettiva, dopo le prime attività criminali compiute da Christian insieme a due suoi amici fidati per procacciarsi denaro e cocaina, sono il boss Bernardo Greco, detto il Prete, e i suoi accoliti, figure carismatiche e temute. Tutti insieme, diventeranno la Grande Chiesa.

Stefano Gullo è un giovane bollatese e studente universitario. Ha esordito nel 2017 con Niente finirà qui (La fabbrica dei segni) e con Debole Bellezza (New Book) nel 2020.

17 giugno 2023 – ore 16.00

Aldo Colonello

La poetessa dei Navigli

Edizioni Meravigli

Per il 90° anniversario della nascita di Alda Merini (21 Marzo 1931), Aldo Colonnello tratteggia la complessa figura della “Poetessa dei Navigli” attraverso i ricordi della loro profonda – seppur breve e tardiva – amicizia, che diede vita a un sodalizio, affettivo e culturale, destinato a durare per sempre. Ne esce un ritratto vero, lontano da molti luoghi comuni. Un atto d’amore verso una delle voci più influenti della letteratura italiana contemporanea. Il volume è impreziosito da poesie (alcune finora inedite) e dalle fotografie di Giuliano Grittini, che della Poetessa è stato il fotografo ufficiale. Prefazione di Alessio Boni.

Aldo Colonnello, milanese, dopo un’esperienza in una multinazionale, collabora da molti anni con una Galleria d’arte di Milano, organizza mostre, convegni di alto profilo e cura direzioni artistiche sia nell’ambito del teatro che in quello della musica. Dopo la sua conoscenza con Alda Merini, nel 2006, diventa vice presidente del Comitato Pronome, proponendo il nome della Poetessa alla candidatura al Nobel per la letteratura.

