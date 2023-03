Due nuovi consiglieri per la Città metropolitana di Milano

Venerdì 31 marzo si è tenuta la surroga di due esponenti del gruppo di maggioranza: in aula Marco Griguolo e Rino Pruiti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2023. Nel Consiglio metropolitano di oggi, venerdì 31 marzo, tenutosi in videoconferenza, ingresso in aula per due nuovi consiglieri del gruppo di maggioranza “C+ Milano Città metropolitana”.

A Michela Palestra (ex vicesindaca) e Simone Negri (ex consigliere delegato), eletti in Consiglio regionale, sono subentrati Marco Griguolo, consigliere comunale di Segrate, e Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco.

