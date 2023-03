Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Palazzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito si illumina di blu, la nota alle scuole

(mi-lorenteggio.com) Roma, 31 marzo 2023 – Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’ONU e celebrata ogni 2 aprile. In occasione di questa ricorrenza, è stata diffusa agli Istituti scolastici una Nota firmata dal Ministro Giuseppe Valditara che li invita a organizzare iniziative dedicate all’approfondimento del tema. Nelle scuole italiane, considerate un modello di inclusione all’avanguardia nel mondo, la Giornata sarà dunque un momento per riflettere su come migliorare la vita scolastica per alunni e studenti con disturbi dello spettro autistico. Per l’occasione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come numerosi palazzi istituzionali, si illuminerà di blu, il colore scelto dalle Nazioni Unite come simbolo della Giornata, dalle 19.30 di sabato 1° aprile all’una di domenica 2 aprile.

LA NOTA

Oggetto: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – 2 aprile 2023.

La Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007

dall’Assemblea Generale dell’ONU e celebrata tutti gli anni il 2 aprile, è giunta alla sua sedicesima edizione.

Anche quest’anno il Ministero dell’istruzione e del merito illuminerà il proprio edificio

di blu, il colore simbolo scelto dall’ONU per l’autismo, che illuminerà numerosi palazzi

istituzionali e monumenti in tutto il mondo, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla

conoscenza del disturbo e richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie.

Il Ministro dell’istruzione e del merito

La Scuola italiana, considerata virtuosa e all’avanguardia nel mondo per il suo sistema

inclusivo, coglierà l’occasione per avviare riflessioni e/o iniziative utili a garantire e migliorare il

welfare scolastico di alunni e studenti con disturbi dello spettro autistico.

Le istituzioni scolastiche sono pertanto invitate a organizzare iniziative che coinvolgano

l’intera comunità scolastica, volte ad accrescere la comprensione e la conoscenza sulla tematica

dell’autismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle persone con autismo

e dei loro familiari, o delle associazioni scientifiche di settore.

Si auspica, pertanto, che la celebrazione della Giornata mondiale della consapevolezza

sull’Autismo possa essere vissuta come un fruttuoso momento di condivisione e di

approfondimento, in grado di aumentare l’attenzione sui diritti delle persone con autismo e di rafforzare la capacità della comunità scolastica di offrire loro supporto e accoglienza.

Si ringraziano i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, le famiglie e gli studenti

tutti che vorranno offrire il loro contributo, concorrendo al successo di questa campagna di

sensibilizzazione.