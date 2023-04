Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off: l’Allianz Cloud è pronto ad accogliere la sfida Milano-Perugia

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 1 aprile 2023 – Vigilia di Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off per l’Allianz Powervolley Milano che ospita la Sir Safety Susa Perugia domenica alle 18:00 sul taraflex dell’Allianz Cloud.

I meneghini sono reduci dall’amara sconfitta al Pala Barton, dove pesa il secondo set non capitalizzato, che in Gara 3 avrebbe messo ancor più pressione ai Block Devils, i quali invece si sono ricaricati prendendo le redini dell’incontro (3-1 il risultato della terza sfida). Ma non è finita finché non è finita, ed è con questo spirito che gli uomini di coach Piazza scenderanno in campo per giocarsi l’ultima chance di riportare la serie in parità e tentare poi il tutto per tutto in Gara 5 a Perugia.

Dall’altra parte della rete, i Block Devils raggiungeranno il capoluogo lombardo dopo lo stop infrasettimanale con lo Zaksa nella sfida valida per la semifinale di andata in Champions League. Desiderosi di rivalsa e con l’ago della bilancia che pende a proprio favore (2-1 per gli umbri nella serie al meglio delle cinque), gli uomini di Anastasi entreranno nell’impianto meneghino desiderosi di chiudere la partica Quarti; ma Piano e compagni hanno già dimostrato quanto sia incisiva e letale la propria squadra, soprattutto con le big, e il fattore campo potrebbe essere quella discriminante in termine di energie mentali a dare la spinta necessaria per ripetere l’exploit in Gara 2. Con oltre 4000 biglietti venduti, l’Allianz Cloud è pronto per scaldare l’atmosfera e accogliere gli ultimi posti disponibili.

Prevendita online disponibile fino a domenica 2 aprile alle ore 15:00 – https://ticket.midaticket.it/powervolleymilano/Events

In alternativa la biglietteria aprirà alle ore 16:00 il giorno gara

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «Un’altra avventura, questa volta una partita da dentro o fuori, non era quando abbiamo disputato gara 2 a Milano e sapevamo che avremmo potuto allungare la serie nonostante Gara 1 non fosse finita nel migliore dei modi. Oggi siamo ancora più consapevoli del fatto che possiamo dare fastidio a Perugia e che cercheremo di minare le loro sicurezze in ogni fondamentale. La capacità di vivere le difficoltà e di trovare la forza di non abbattersi penso che siano le chiavi di volta di gara 4 e di un’eventuale gara 5»

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano- Sir Safety Susa Perugia sarà il confronto numero 25 tra le due società: 4 successi per Milano, 20 per Perugia.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Perugia), 3 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Perugia, 1 successo Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 6 gare – 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano), 3 nei Quarti 2022/23 (2 successi per Perugia, 1 successo Milano).

EX

Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

DIRETTA TV

Il match delle 18:00 Allianz Powervolley Milano – Sir Safety Susa Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli – Rychlicki, Solé – Flavio, Plotnytskyi – Leon, Colaci (L). All. Anastasi.

Arbitri: Florian Massimo, Cerra Alessandro (Lot Dominga, Kronaj David)

Impianto: Allianz Cloud di Milano.