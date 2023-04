Aggiungi nuovo articolo

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 1 aprile 2023 – Stamane, intorno alle ore 11.40, lungo la Sp 232, in via Vigevano, un 49enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo, dopo una caduta dalla moto.

Il ferito è stato soccorso con l’elisoccorso giunto da Bergamo, perchè quello di Milano è contemporaneamente partito per un incidente a Varzi, in provincia di Pavia.

V. A.