INCIDENTE A VARZI, ATTERRATI DUE ELICOTTERI DEL SOCCORSO

(mi-lorenteggio.com) Varzi, 1 aprile 2023 – Intorno alle ore 11.30 di stamane, all’altezza dell’incrocio tra via Cappuccini e via Alcide De Gasperi, è avvenuto un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre persone, (tra queste un uomo di 84 anni e una donna di 74 anni) che sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, dalla Polstrada, da due ambulanze e un’automedica. Da Como e Milano sono giunti due elicotteri del soccorso, che hanno trasportato due feriti, uno in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano e uno in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Contemporaneamente, a Bareggio (Mi), un motociclista è stato soccorso con l’elicottero di Bergamo.

