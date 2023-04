Cesano. In Villa Marazzi inaugurata la mostra fotografica “Piccola America” di Lucia Laura Esposto

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 aprile 2023 – Tra le tante iniziative in città di questo week-end, in Villa Marazzi, in una Sala delle Carrozze insolitamente gremita, alla presenza del Sindaco, Simone Negri, dell’Assessore alla Cultura, Ilaria Ravasi e della presidente del Circolo Fotografico cittadino Cizanum, la mostra fotografica “Piccola America” di Lucia Laura Esposto.

PICCOLA AMERICA

Quando si pensa all’America, di solito, le prime immagini che affiorano alla mente sono quelle delle grandi metropoli sempre in movimento, dei grattacieli, dei noti immensi parchi nazionali.

Invece “Piccola America” è un progetto in itinere che mostra la realtà della provincia, di quelle piccole città che si sviluppano sui due lati della strada principale che le attraversa.

Tra un centro abitato e l’altro ci sono miglia e miglia da percorrere e lungo la strada può

apparire un distributore di benzina nel mezzo del deserto, oppure uno schoolbus che raccoglie bambini che sembrano sbucati dal nulla. Spesso percorro centinaia di miglia “perdendomi” verso direzioni impreviste: seguo la strada senza cercare cose da vedere, sono loro che trovano me!



Soprattutto lungo la Route 66, le tracce del passato mi fanno fantasticare: distributori di

benzina in disuso, vecchi veicoli abbandonati, motel le cui stanze potrebbero raccontare storie di amore, di odio, di speranza, di sogni interrotti per fare spazio a nuovi sogni, in attesa dopo la prossima curva.



Questa mia passione per i cosiddetti road trip è nata quando ero ancora una ragazzina:

pensavo agli Stati Uniti come a un posto meraviglioso, dove tutto era facile e bello… ricordo

che ogni tanto ricevevo lettere dal classico “zio d’America” con dentro qualche banconota da uno o cinque dollari, io le mettevo da parte e sognavo di prendere un aereo e raggiungere quel mondo sconosciuto. Poi ho continuato a sognare leggendo “On the Road”, di Jack Kerouac, quel narrare la vita che scorre attraverso un viaggio in auto o sui mitici Greyhound, la descrizione dei paesaggi, delle città, delle persone, il tutto così ben sintetizzato in un breve dialogo: “Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati.

Dove andiamo?

Non lo so, ma dobbiamo andare”.

E io vado!



LUCIA LAURA ESPOSTO

Milanese, ha iniziato a fotografare giovanissima, affascinata dalle immagini di Berengo Gardin, per il quale nutre grande stima e ammirazione e che – affettuosamente – considera “il suo papà fotografico”.

Ha sempre usato Canon ma ultimamente si è convertita al sistema mirrorless, utilizza Sony A9 e predilige le ottiche grandangolari.

Ha realizzato mostre personali e partecipato a numerose mostre collettive.

Ha sempre avuto uno spiccato interesse per il reportage, le piace fotografare la gente, quella che incontra sia nella sua città, sia lungo la strada durante i viaggi, altra sua grande passione.

Da qualche anno si è dedicata anche alla fotografia di paesaggio, soprattutto urbano, in cui

siano comunque presenti le “tracce” dell’uomo.

Sue fotografie hanno ricevuto premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali e

quest’anno la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) le ha conferito il titolo di

“Artista Fotografa Italiana”.

Dice di sé: “mi piace il mondo con tutte le sue contraddizioni, mi piace la gente e condivido la mia casa con un cane di nome Bullo”.

L. P.