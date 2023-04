SPORTELLO UNICO EVENTI. PIÙ FACILE RICHIEDERE I PREMESSI PER RIPRESE E SET FOTO-VIDEO IN CITTÀ: NEL 2022 1200 AUTORIZZAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2023 – Lo Sportello Unico Eventi del Comune di Milano, nato durante Expo per supportare e offrire consulenza agli operatori dello spettacolo e dei media, continua il suo percorso verso la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti, diventando sempre più un punto di accesso unico per offrire al settore una gestione snella e veloce delle pratiche.

Da domani, lunedì 3 aprile, le imprese che si occupano di riprese fotografiche, cinematografiche o televisive (ad esempio film, cortometraggi, videoclip, fiction, spot, documentario) non dovranno più presentare istanze presso diversi uffici del Comune per ottenere l’autorizzazione alle riprese e la concessione del suolo pubblico. Tutto viene centralizzato e la procedura è interamente digitalizzata. Sarà così possibile, con un’unica istanza presentata online, richiedere e ottenere un unico provvedimento di autorizzazione.

A cambiare sono anche i tempi di rilascio delle autorizzazioni per le riprese nel centro storico, all’interno di parchi e giardini e negli edifici comunali: si passa da 15 a soli 6 giorni lavorativi, anche in caso di riprese più complesse.

Solo lo scorso anno, sono state rilasciate più di 1.200 autorizzazioni per riprese e set di diversa tipologia sul territorio cittadino.

Redazione