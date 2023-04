Lissone, a maggio il corso di formazione per proprietari di cani

(mi-lorenteggio.com) Al via a Lissone il corso di formazione di proprietari di cani e non, che permetterà di ricevere un patentino e imparare ad essere più consapevoli sulla corretta gestione del proprio cane. Il corso è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’ATS Brianza e l’Enpa, l’Ente nazionale di Protezione animali, sezione di Monza e Brianza.

Gli incontri, che si terranno l’8, il 15 e il 22 maggio, alle 20, nella Sala polifunzionale della Biblioteca civica, avranno un costo totale di 10 euro, cifra che sarà interamente devoluta all’Enpa. “Abbiamo deciso di organizzare questo corso non solo per chi è già proprietario di un cane, ma anche per chi desidera adottarne uno o prendere maggiore dimestichezza con il miglior amico dell’uomo. L’obiettivo – dichiara l’assessore all’Ambiente Massimo Rossati – è sensibilizzare i cittadini sugli obblighi che devono assumersi e informarli adeguatamente per favorire una più serena convivenza anche nel rispetto delle altre persone e della comunità in cui vivono. Le politiche per gli animali sono di sovente trascurate: come Amministrazione comunale intendiamo investire sulla formazione dei proprietari di animali d’affezione e sulla sensibilizzazione della cittadinanza su queste tematiche oggi molto sentite”.

Di seguito calendario degli incontri:

Lunedì 08 maggio

Introduce l’Arch. Massimo Rossati, Assessore comunale all’Ambiente

“Perché un corso per proprietari attuali o futuri di cani” dott. Diego Perego Direttore Servizio Igiene Urbana veterinaria – ATS BRIANZA

“Le origini del rapporto tra l’uomo e il cane: un’amicizia antica”

“Lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane: da cucciolo a cane anziano”

“Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza”

dott.ssa Silvia Cattani – veterinario associazione – Discovery Dog

Lunedì 15 maggio

“La comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni”

“Credenze errate, inesatte o pericolose: sfatiamo i miti sui cani”

“Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare”

“La convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie”

dott.ssa Silvia Cattani – medico veterinario associazione – Discovery Dog

Lunedì 22 maggio

“Gli obblighi di legge del buon proprietario”

“Le figure di riferimento: a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi” dott.ssa Gullotta Alessia – dott. Gianluca Abbate – dott. Fabio Ravanelli – ATS Brianza

Test finale di apprendimento e rilascio del certificato di partecipazione che verrà rilasciato a coloro che avranno seguito tutti gli incontri e superato favorevolmente il test.

Iscrizioni entro il 30 aprile 2023

inviando e-mail all’indirizzo: patentino@enpamonza.it

