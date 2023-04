LOMBARDIA. VINITALY, ASSESSORE BEDUSCHI PREMIA DAVIDE LAZZARI COME ‘BENEMERITO DELLA VITICOLTURA’

IL GIOVANE BRESCIANO LAVORA PER VALORIZZARE IL MONTE NETTO, UNA DELLE PIU’ PICCOLE REALTA’ ITALIANE DEL VINO

(mi-lorenteggio.com) Verona, 03 aprile 2023. Davide Lazzari, giovane vignaiolo bresciano, ha ricevuto il premio Angelo Betti, prestigioso riconoscimento che dal 1973 ogni anno a Vinitaly celebra i ‘benemeriti della viticoltura italiana’: venti personaggi, uno per ciascuna regione, che con la loro attività si sono particolarmente distinti nel sostenere il progresso del settore.

“La Lombardia – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, che ha premiato Davide Lazzari a Verona – quest’anno ha scelto di segnalare il rappresentante di una nuova generazione di vignaioli che portano nuove idee, conoscenze e passione a questo mondo. Già oggi quasi il 10% delle aziende vinicole lombarde è condotta da una giovane o un giovane under 35”.

Davide Lazzari, che lavora nell’azienda di famiglia producendo vini con le denominazioni DOC Capriano del Colle e Montenetto di Brescia IGT, ha ricevuto il premio per essersi distinto nella ricerca e nella specializzazione vitivinicola, approfondendo la conoscenza delle uve nel territorio del Monte Netto, una delle più piccole realtà della viticoltura bresciana ed italiana.

“La sua storia – conclude l’assessore Beduschi – è quella comune a tanti vignaioli innamorati della loro terra, impegnati a valorizzare anche le più piccole e meno note zone di Lombardia, che grazie a un territorio unico per varietà di ambienti, di clima e di terroir, può davvero presentarsi come un punto di riferimento per il mondo del vino italiano”.

V.A.