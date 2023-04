Buccinasco. Incidente auto moto all’incrocio, 19enne in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 aprile 2023 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.20, all’incrocio tra via Lomellina e via Fratelli Cervi, un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dal personale medico e sanitario di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, per le ferite riportate in un incidente tra la moto sulla quale viaggiava e un veicolo.

Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Quasi contemporaneamente, a Trezzano, lungo la Nuova Vigevanese due ragazze di 20 e 24 anni sono state trasportate in codice verde in ospedale dopo un incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Maroncelli.

