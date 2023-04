Groane. Pecoraro Scanio: “​​Incendio parco in Lombardia aggrava allarme clima. Governo assente”

“Sarà estate rovente. Agire subito”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2023 – Da Piazza Duomo a Milano Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’Ambiente, rilancia allarme siccità e clima: “L’incendio del parco delle Groane vicino Milano a inizio primavera è un segnale allarmante. L’emergenza climatica peggiora e con la siccità la prossima estate sarà rovente con drammi per agricoltura e per i nostri boschi. Il Governo è ancora assente!”.

“Serve dichiarare emergenza, avviare forte risparmio idrico e potenziare la protezione civile. Tutto il Paese è a rischio e Nord e Centro ancora più in difficoltà da subito”.

Redazione