Bollate. Castellazzo chiusa al traffico a Pasquetta

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 aprile 2023 – Il Comune informa che, come negli anni passati, anche quest’anno la frazione di Castellazzo verrà chiusa al traffico nella giornata di pasquetta, lunedì 10 aprile. Restano esclusi al divieto i veicoli dei residenti e di alcune categorie (vedi specifiche nella delibera)

La chiusura al traffico sarà attiva dalle ore 9 alle 17 con sbarramenti controllati dalla Polizia locale in particolare in prossimità delle zone di via Origona/Veneto e di via dei Leoni (altezza area parcheggio auto sterrato)

La zona del borgo, dunque, sarà percorribile solo a piedi favorendo così l’accesso in sicurezza alle aree verdi per fare i consueti pic-nic.