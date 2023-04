Esodo pasquale 2023, partire in sicurezza: il calendario del traffico

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 aprile 2023 – In occasione delle prossime festività pasquali e di quelle di primavera si prevede il consueto, significativo incremento della circolazione stradale.

Per fornire ai cittadini informazioni utili per partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei.

Esodo pasquale 2023, partire in sicurezzaPer una partenza in sicurezza raccomandiamo di verificare l’efficienza del veicolo, sistemare i bagagli senza sovraccaricare l’auto, evitare di mettersi alla guida dopo aver mangiato o bevuto abbondantemente, partire riposati e di aggiornarsi sulle condizioni del traffico.

Durante il viaggio invece accertatevi di avere le cinture di sicurezza ben allacciate, che i bambini siano correttamente assicurati nei loro seggiolini. Non distraetevi alla guida soprattutto a causa dell’uso del telefonino.

Mantenete la distanza di sicurezza e moderate la velocità. È consigliabile fare soste frequenti per restare vigili durante la guida.

Redazione