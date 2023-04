(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2023 – Inaugurato il nuovo laboratorio didattico di hotellerie all’Its Academy Innovaprofessioni, in viale Murillo a Milano, dall’assessore regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro, Simona Tironi.

“Questo è un progetto che guarda al futuro in modo concreto, grazie al quale formazione e lavoro trovano una vera e propria convergenza – ha detto Tironi -. Simulare diverse mansioni per preparare i ragazzi all’entrata nel mondo del lavoro è un modo innovativo di fare didattica e rappresenta un’opportunità per i giovani. Consente infatti di orientarli in modo efficace secondo le proprie inclinazioni e ambizioni. In questo modo si rende anche più competitivo e altamente professionalizzato il settore dell’hotellerie, sforzi importanti quindi anche nell’ottica del potenziamento dell’attrattiva turistica”.

“Un’altra forza di questa formula – ha continuato Tironi – è il dialogo con il mondo delle aziende, grazie al quale si vuole rispondere alle esigenze delle imprese. Questa struttura in particolare collabora con oltre 1.100 soggetti”.

“Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore – crede molto nella formazione e investe risorse importanti che consentono sia formare i nostri giovani sia di rispondere alle esigenze delle imprese. Complessivamente, per una filiera che in Lombardia interessa 66.000 ragazzi, Regione Lombardia investe oltre 300 milioni di euro”.

IL NUOVO LABORATORIO DI HOTELLERIE – Il nuovo laboratorio didattico di hotellerie del polo formativo regionale di Confcommercio ITS Academy Innovaprofessioni, è stato realizzato grazie al co-finanziamento di Regione Lombardia (che ha coperto circa il 50% dell’investimento con il bando laboratori ITS 2022) di 60.000 euro.

Si tratta di un hotel simulato composto da una zona reception, una camera campione dotata di bagno en suite, un office e uno spazio eventi. La camera campione consente di svolgere simulazioni di room division e housekeeping per i corsi ITS Hotel manager. Il desk reception simulazioni di prenotazioni, accoglienza del cliente, guest management sia per i corsi ITS Hotel manager, sia per i corsi ITS Manager culturale. Lo spazio eventi è capace di rispondere a diverse esigenze organizzative e permette di simulare contesti come meeting, workshop, convegni, conferenze, fiere e conferenze stampa.

V. A.