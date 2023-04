SfidAutismo a Corsico, un successo che lascia il segno

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 aprile 2023 – Un centro storico colorato di blu, un susseguirsi senza sosta di eventi e soprattutto tante persone hanno partecipato con entusiasmo all’edizione 2023 di #SfidAutismo. Un disturbo del neuro-sviluppo in crescita in tutto il mondo: secondo l’Associazione nazionale genitori persone con Autismo (ANGSA) riguarda almeno una persona su 54, mentre nel 2000 era 1 su 150.



La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo ha visto la partecipazione anche delle studentesse e degli studenti dei tre istituti comprensivi (Galilei, Buonarroti e Copernico) che hanno raccontato l’autismo realizzando dei lavori, molti dei quali appesi fuori dai cancelli degli istituti e altri portati nel centro storico per l’evento del 2 aprile.

La città si è tinta di blu, con i palloncini con i quali Asec ha addobbato la Fontana dell’Incontro o con quelli lasciati volare sui bambini dall’Atelier delle feste. Blu come i prodotti donati da Coop e Ikea o come i colori che hanno caratterizzato i dolci di “Gola e Vanità” e de “Le torte son desideri”.



«Un evento – spiega l’assessora Angela Crisafulli – che ha parlato di solidarietà, inclusione e di quanto sia importante portare sul territorio, per conoscere e farsi conoscere, le diverse associazioni che si occupano di autismo e non solo. E quest’anno, per la prima volta, sono state oltre quaranta, alcune delle quali non trattano direttamente i temi della disabilità, ma hanno voluto essere parte della rete.

Un modo per mostrare – prosegue l’assessora – che la diversità è un valore e non una condizione di

esclusione, perché conoscere e collaborare sono elementi essenziali per costruire una realtà inclusiva,

che sostenga le famiglie nella quotidianità, dando risposte concrete ai loro bisogni».

La festa ha avuto due momenti fondamentali: il primo, dedicato alla conoscenza del tema, attraverso un convegno proposto alla sala La Pianta e organizzato da “Un ponte per la vita”, con la partecipazione di vari esperti, oltre ai contributi di Messinscena e della Civica scuola di musica Antonia Pozzi.

Il secondo ludico, in via Cavour, dove i protagonisti sono stati soprattutto i bambini, ai quali le associazioni, i comitati delle scuole, i gruppi e singoli cittadini volontari, con la collaborazione del Comune, hanno donato momenti bellissimi.

Giochi, laboratori creativi, musica, storie e le esibizioni di danza di Ugualmente Artisti, con gli straordinari ragazzi coordinati da Patrizia Cribiori che hanno regalato emozioni, dimostrando che nella danza i limiti non esistono.

«L’intento – conclude Angela Crisafulli – era lasciare un segno, e così è stato. Nel cuore dei bambini e nell’animo degli adulti, resi più consapevoli. Tanti piccoli segni, che portano avanti, con allegria, un’energia positiva e la voglia di stare insieme, la capacità di condividere e una comunità sempre più unita, inclusiva e accogliente».

Redazione