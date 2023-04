Soccorso escursionista bloccato a 2100 metri di quota, sul sentiero che dal fondovalle di Madesimo porta al rifugio Bertacchi

(mi-lorenteggio.com) MADESIMO (SO), 5 aprile 2023 – Intervento per i tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, Stazione di Madesimo: i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono stati allertati dalla centrale di Soreu delle Alpi, poco prima delle 18:00, per un escursionista in difficoltà. Sono intervenuti anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo era bloccato su un pendio innevato, a 2100 metri di quota, sul sentiero che dal fondovalle di Madesimo porta al rifugio Bertacchi. Le squadre lo hanno raggiunto – sei i tecnici del Soccorso alpino impegnati – messo in sicurezza e accompagnato a valle. L’intervento è finito in serata.

‼️ATTENZIONE‼️

Prima di intraprendere un’escursione, è molto importante valutare le previsioni meteorologiche, temperature comprese. In questi giorni in quota possono esserci neve dura o ghiaccio e quindi è necessario avere con sé l’attrezzatura e gli indumenti adeguati al periodo e al sentiero, con calzature adatte e abbigliamento che protegga bene dal freddo.

Redazione