“Un abbraccio di carta – Costruire un libro” alla Biblioteca Tibaldi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2023 – Non è mai troppo presto per… costruire un libro! E per farlo basta “Un abbraccio di carta”. È questo il titolo dell’incontro organizzato dalla Biblioteca Tibaldi di Milano mercoledì 19 aprile dalle 17 alle 19.

Il workshop si rivolge ai bimbi dai 7 anni in su, a cui l’artigiana Cecilia Gnocchi della Piccola Stamperia insegnerà come costruire e rilegare un libro per scrivere e conservare le loro storie.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa “L’inventario dei giorni speciali”, una serie di incontri, laboratori e presentazioni organizzata dalla Biblioteca Tibaldi in collaborazione con la Libreria Egea di viale Bligny 22 e la Biblioteca Vigentina per avvicinare i piccoli lettori di Milano a temi importanti quali il rispetto dei diritti civili, l’accoglienza della diversità e della molteplicità, la sensibilità verso l’inclusione e l’accessibilità.

L’ingresso è gratuito con prenotazione via mail o al telefono ai seguenti recapiti:

Mail : c.bibliotibaldi@comune.milano.it

Telefono: 02.88462920