All’ospedale San Raffaele Berlusconi inizia la chemioterapia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2023 – Silvio Berlusconi è ancora in terapia intensiva: nel documento firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri si legge che l’ex premier è curato “un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.

Il Presidente di Forza Italia, 86 anni, da ieri è all’ospedale San Raffaele di Milano. Fonti vicine a Forza Italia fanno sapere che sta seguendo le terapie ed è vigile.

“Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi”. Così Paolo, il fratello di Silvio Berlusconi, ha parlato con i cronisti uscendo dall’ospedale, dove ha fatto visita all’ex premier ricoverato da ieri. “Sta riposando”, ha concluso.

In una nota diffusa da Forza Italia si legge: “Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘il Paese ha bisogno di noi!’.

Redazione