Incidente sul lavoro a Senago, gravissimo operaio precipitato da un tetto

(mi-lorenteggio.com) Senago, 6 aprile 2023 – Intorno alle ore 10.00 di oggi, in una ditta di via Alcide De Gasperi, 11, un operaio di 70 anni, per cause in fase di accertamento è precipitato da un tetto. Dinamica riferita: persona caduta da tetto di un capannone (altezza 14/15m circa) all’interno di una grata aperta profonda circa un metro. L’uomo ha riportato trauma un trauma cranico e un trauma ad un arto inferiore con fratture. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione