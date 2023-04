Mostre da non perdere a Pasqua e Pasquetta in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2023 – Ecco alcune proposte in Lombardia e non solo per Pasqua e Pasquetta

LA CROCIFISSIONE DI MASACCIO

Dal Museo di Capodimonte



FINO AL 7 MAGGIO 2023

Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 10.00 alle 18.00

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 18.00



Fino al 7 maggio 2023, il Museo Diocesano di Milano ospita uno dei capolavori di Masaccio (San Giovanni Valdarno 1401 – Roma 1428), artista che rivoluzionò completamente la pittura del Quattrocento italiano.

Si tratta della Crocifissione, oggi conservata al Museo di Capodimonte a Napoli, una tavola un tempo cuspide del polittico realizzato nel 1426 su commissione del notaio ser Giuliano di Colino degli Scarsi da San Giusto per la sua cappella nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Pisa, poi smembrato già alla fine del XVI secolo.

I MACCHIAIOLI

e l’invenzione del Plein air tra Francia e Italia



FINO AL 21 MAGGIO 2023

Monza, Orangerie della Villa Reale

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 20.00



Fino al 21 maggio 2023, l’Orangerie della Villa Reale di Monza ospita la mostra I Macchiaioli e l’invenzione del Plein air tra Francia e Italia, che ripercorre le vicende di uno dei movimenti artistici più importanti della scena culturale italiana, sviluppatosi nella seconda metà dell’Ottocento, che con le sue ricerche pittoriche d’avanguardia ha per molti aspetti anticipato, con sorprendente modernità, gli esiti proposti successivamente dagli Impressionisti francesi.

CERUTI SACRO E LA PITTURA A BRESCIA TRA RICCI E TIEPOLO



FINO AL 21 MAGGIO 2023

Brescia, Museo Diocesano

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 10.00 alle 18.00

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 12.00 e 15.00 alle 18.00



Dall’11 marzo al 21 maggio 2023, il Museo Diocesano di Brescia ospita la mostra Ceruti sacro e la pittura a Brescia tra Ricci e Tiepolo, organizzata dal Museo Diocesano di Brescia in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, col patrocinio e il sostegno della Diocesi di Brescia, della Fondazione Brescia Musei, della Fondazione Comunità Bresciana, della Parrocchia di Gandino, col contributo di Fondazione Cariplo, curata da Angelo Loda, responsabile del settore storico-artistico della Soprintendenza ABAP, con la collaborazione di Federico Troletti.

Attraverso dieci opere, la rassegna analizza, nella sua interezza, la limitata produzione di opere di carattere religioso realizzate da Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto (Milano, 1698-1767), durante il soggiorno in provincia di Brescia, tra la val Camonica e la val Sabbia, cui si affiancano due lavori eseguiti a Rivergaro in provincia di Piacenza – Madonna col Bambino e i santi Lucia e Biagio – e a Crema per la chiesa di San Giacomo maggiore (San Valentino risana un’inferma).

TIEPOLO A VEROLANUOVA



FINO AL 4 GIUGNO 2023

Verolanuova (BS), Basilica di San Lorenzo

Aperture pasquali:

Sabato 8 aprile 2023: chiuso

Domenica 9 aprile 2023 (Pasqua):

14.00-17.30 (ultimo ingresso ore 17.10)

Lunedì 10 aprile 2023:

10.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.40)



Fino al 4 giugno 2023, la Basilica di San Lorenzo a Verolanuova (BS), comune situato a pochi chilometri a sud di Brescia, ospita un evento espositivo, curato da Davide Dotti, che presenta i due dipinti di più ampio formato mai realizzati da Giambattista Tiepolo, freschi di restauro.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Verolanuova, consente ai visitatori di ammirare i due capolavori a pochi centimetri di distanza, seguendo un percorso che li porta a otto metri di altezza, grazie a una struttura costruita appositamente per l’occasione.

“IL MEGLIO MAESTRO D’ITALIA”

PERUGINO NEL SUO TEMPO



FINO ALL’11 GIUGNO 2023

Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 8.30 alle 19.30

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 8.30 alle 19.30



Fino all’11 giugno 2023, in occasione del V centenario della sua morte, la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia celebra con una grande mostra Pietro Vannucci (1450 ca.-1523), il più importante pittore attivo negli ultimi due decenni del Quattrocento.

L’esposizione, dal titolo “Il meglio maestro d’Italia”. Perugino nel suo tempo, curata da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, e Veruska Picchiarelli, conservatrice del museo perugino, restituirà a Perugino, assoluto protagonista del Rinascimento, il ruolo di preminenza artistica che il suo pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato, attraverso prove capitali della sua produzione, tutte antecedenti al 1504, ovvero nel momento in cui si trovava all’apice della sua straordinaria carriera.

La mostra sarà l’evento di punta delle celebrazioni del centenario, coordinate da un Comitato Nazionale, istituito dal Ministero della Cultura e presieduto da Ilaria Borletti Buitoni, e coinvolgerà alcuni tra i più importanti musei nazionali e internazionali, come le Gallerie degli Uffizi di Firenze e la National Gallery di Washington, in una vera e propria partnership scientifica.

LOTTO, ROMANINO, MORETTO, CERUTI

I campioni della pittura a Brescia e Bergamo



FINO ALL’ 11 GIUGNO 2023

Brescia, Palazzo Martinengo

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 20.00



Fino all’11 giugno 2023, Palazzo Martinengo a Brescia accoglie 80 capolavori dei più importanti maestri dell’arte attivi tra il Cinquecento e il Settecento a Brescia e Bergamo. Per la prima volta, la mostra Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti. I campioni della pittura a Brescia e Bergamo porrà in dialogo la cultura e la produzione artistica espressa dalle due città durante i quasi quattro secoli di dominazione veneziana.

L’esposizione, tra le più attese del programma per “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, è curata da Davide Dotti, organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di Brescia, del Comune di Bergamo, della Fondazione Provincia di Brescia Eventi.

ANDY WARHOL. Serial Identity



FINO AL 18 GIUGNO 2023

Gallarate (VA), Museo MA*GA

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 20.00



Fino al 18 giugno 2023, il MA*GA ospita un’antologica dedicata ad Andy Warhol (1928-1987), uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento.

La mostra, dal titolo Andy Warhol. Serial Identity, curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella racconta attraverso oltre 200 opere la multiforme e ricca produzione del padre della Pop Art americana che, durante la sua lunga carriera, è stato pittore, illustratore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, regista, direttore della fotografia ed egli stesso attore, figura che ha radicalmente mutato il modo di vedere e percepire la società contemporanea.

FUTURISTI

Una generazione all’avanguardia



FINO AL 18 GIUGNO 2023

Lecco, Palazzo delle Paure

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) CHIUSO

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 18.00



A Lecco, dal 18 marzo al 18 giugno 2023, il Palazzo delle Paure ospita la mostra FUTURISTI. Una generazione all’avanguardia che indaga la presenza di linguaggi d’avanguardia nell’Italia dei primi decenni del Novecento.

L’esposizione, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da ViDi cultural, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, travel partner Trenord, si concentra sull’esperienza futurista, nelle sue molteplici espressioni, attraverso le opere dei suoi più celebri rappresentanti, da Giacomo Balla a Luigi Russolo, da Gino Severini a Enrico Prampolini, da Filippo Tommaso Marinetti ad Antonio Sant’Elia, da Fortunato Depero a Tullio Crali, a molti altri ancora



BRESCIA PHOTO FESTIVAL – VI edizione

CAPITALE



FINO AL 27 AGOSTO 2023

Brescia, Museo di Santa Giulia, Mo.Ca. – Centro per le Nuove Culture, sedi varie

Aperture pasquali:

Pasqua (domenica 9 aprile) dalle 10.00 alle 18.00

Lunedì dell’Angelo (lunedì 10 aprile) dalle 10.00 alle 18.00



Fino al 27 agosto 2023, Brescia accoglie la VI edizione del Brescia Photo Festival, promosso da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con il Ma.Co.f – Centro della Fotografia Italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini, che propone una serie di iniziative allestite nelle più prestigiose sedi espositive della città che, nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, ruota attorno al tema Capitale, e alle aree d’azione su cui si costruisce il programma; in particolare, la cultura come cura, che reinterpreta la tradizione solidale locale, la città natura, per ridisegnare le relazioni in vista di una coesistenza sostenibile, la città dei tesori nascosti, per ripensare il rapporto con il patrimonio esistente.

Il fulcro del Brescia Photo Festival sarà il Museo di Santa Giulia che ospita, fino al 25 giugno 2023, una delle più importanti esposizioni mai realizzate sul mondo delle vette, dal titolo Luce della Montagna, a cura di Filippo Maggia, prodotta dalla Fondazione Brescia Musei e da Skira, in grado di analizzare l’universo iconografico della montagna attraverso le opere di quattro maestri della fotografia: Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams, Axel Hütte.

Redazione