Samsung al Fuorisalone: il concept “The Bespoke Home, Bespoke Life”.

In occasione del Fuorisalone 2023 (Milano), Samsung Electronics presenterà Bespoke Home, ovvero la rappresentazione della visione dell’azienda per quanto concerne “Sostenibilità, Connettività, Design”. Saranno svelate anche le collaborazioni con vari artisti.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2023. La Zona Sostenibilità dello spazio permette ai visitatori di esplorare le soluzioni eco-compatibili, con una panoramica generale che abbraccia tutti i vari passaggi del ciclo di vita del prodotto: dalla produzione, alla distribuzione, all’uso, al riciclo. La sezione “L’Altro Lato di Bespoke”, una collaborazione con l’artista Seungji Mun, mostra l’importanza della sostenibilità incorporando materiali riciclati in ogni aspetto del design dello spazio. Per rafforzare il ruolo centrale della sostenibilità, Samsung ha scelto di riciclare molti dei materiali utilizzati per questa mostra anziché smaltirli.

La zona Bespoke Home Lifestyle è un’immersione nell’esperienza della pura connettività. Utilizzando l’app SmartThings in cucina e nel living, i visitatori possono divertirsi e godere appieno dell’esperienza iperconnessa dell’ecosistema di prodotti Samsung con SmartThings. Questo dà l’opportunità di sperimentare il significato delle connessioni fra gli elettrodomestici e fra elettrodomestici e vita quotidiana.

Situata nella Design Zone, la Bespoke Gallery permette ai visitatori di vivere un’esperienza su misura grazie alla personalizzazione dei frigoriferi. I visitatori possono scegliere fra pannelli di diversi colori e materiali per creare il proprio progetto estetico. Lo spazio include anche l’esibizione dell’artista Hosuk Jang che combina i valori estetici di Bespoke con quelli di un social club di stile europeo. All’interno dell’area sono presenti prodotti Bespoke personalizzati con design unici, l’elettrodomestico Bespoke diventa così un’opera d’arte, incorniciata.

L’esposizione Samsung include anche una speciale limited-edition di pannelli realizzati per il frigorifero Bespoke in collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari.

Gli stili di vita delle persone stanno cambiando rapidamente e nuovi valori stanno diventando sempre più importanti. Come azienda globale leader e votata all’innovazione, Samsung Electronics ha definito una visione precisa: “Sostenibilità, Connettività, Design” che vive nei propri prodotti. “The Bespoke Home, Bespoke Life” (Casa Bespoke, Vita Bespoke) presentata da Samsung sarà aperta al pubblico dal 18 al 22 aprile con entrata libera dalle 11:00 alle 21:00, e dalle 11:00 alle 18:00 il 23 aprile, presso l’Art Point Superstudio, Via Tortona 27, 20144 Milano.

