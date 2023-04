PASQUA. LOMBARDIA E MILANO: VINCE LA TRADIZIONE, RECORD PER AGNELLO E COSTINE (+15%).

TRA LE UOVA PRIMATO PER SUPERMAN, LO SCUDETTO DI CIOCCOLATO ALLA JUVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2023. L’impennata di prenotazioni per viaggi organizzati, hotel e ristoranti, non ferma la ‘corsa a tavola’ di lombardi e milanesi in vista della Pasqua. E a vincere, ancora una volta, è la tradizione: richieste record per il settore carni e, più in generale, per la gastronomia. Acquisti in ascesa anche per colombe, uova di cioccolato e spumanti. A evidenziarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati) secondo cui, rispetto allo scorso anno, l’agnello raggiunge un incremento delle vendite del 15%, così come importanti segni positivi vengono fatti registrare da salsiccia (+10%), costine (+15%) e carne rossa (10%). Non mancherà, ovviamente, la colomba che nella versione tradizionale e senza canditi rimane la più apprezzata . Bene, in generale, anche i vini (+30%) e in particolare gli spumanti. “Pasqua e Pasquetta – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo Il Gigante – si confermano momenti di festa e soprattutto di convivialità sia per chi li trascorrerà in famiglia che tra amici. Oltre agli aspetti della tavola, da segnalare come anche il settore di fiori e piante rimane un punto di riferimento per chi decide di fare un regalo con un aumento delle vendite pari al 20% ”. Un capitolo specifico è dedicato alle uova di Pasqua che, sempre rispetto al 2022, fanno segnare un +10%. L’orientamento del consumatore è decisamente proiettato verso quelle al latte: oltre il 60% delle uova vendute infatti è dedicato ai più giovani. Tra le proposte brandizzate, al vertice degli acquisti quelle di Superman, quindi Batman, Spiderman e le principesse Disney, seguite dall’intramontabile Barbie. Nel campionato delle ‘uova di calcio’, scudetto di cioccolato alla Juventus, seguito a breve distanza da Inter e Milan appaiate.

V.A.