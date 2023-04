(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2023 – Sono oltre cinquemila i ragazzi ambrosiani provenienti da 160 tra parrocchie e comunità pastorali attesi a Roma tra dopodomani, Lunedì dell’Angelo, fino a mercoledì 12 aprile per il Pellegrinaggio diocesano dei preadolescenti, ovvero i ragazzi delle medie: una tappa fondamentale nel cammino di crescita che permette di vivere un’esperienza coinvolgente e sentirsi parte della comunità ecclesiale, con la guida dell’Arcivescovo. Due i momenti salienti del Pellegrinaggio: la Messa presieduta dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, martedì 11 aprile alle ore 10, e la partecipazione all’Udienza generale di mercoledì mattina con il Santo Padre che potrà così sentire la vicinanza e il calore dei preadolescenti della Diocesi. «L’Arcivescovo – spiega don Stefano Guidi, direttore della FOM (Fondazione Oratori Milanesi), – accompagnando questi ragazzi e celebrando la Messa nella Basilica di San Pietro, rinnova una tradizione ormai consolidata, uno dei passaggi spirituali più significativi della proposta educativa ecclesiale. Il passaggio dalle medie alle scuole superiori è uno dei momenti più delicati per la vita dei giovani. La Chiesa li accompagna. È accanto a loro. E li porta a incontrare testimoni di scelte coraggiose, gli apostoli Pietro e Paolo e oggi Papa Francesco. Tutti amici di Gesù che con il dono dello Spirito hanno vinto le loro paure e hanno preso il largo». Ad accompagnare ragazzi e ragazze in questa tre giorni romana, il cui programma è affidato alla FOM, saranno circa 150 presbiteri, oltre alle religiose e agli educatori degli oratori. Il pellegrinaggio romano non sarà l’ultima tappa del percorso verso l’adolescenza per i ragazzi ambrosiani: un altro appuntamento è in programma ad Assisi per il 22-24 aprile, con già più di mille iscritti. La Messa in San Pietro di martedì mattina sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Pastorale Giovanile FOM Milano.