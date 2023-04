Vinitaly. Un prestigioso premio arriva in Oltrepò Pavese all’Azienda Vitivinicola Vanzini

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 8 aprile 2023 – Quest’anno al Vinitaly l’Azienda Vitivinicola Vanzini raggiunge il tanto ambito riconoscimento, entrare a far parte di 5StarWine-The Book.

Con il Pinot Nero Metodo Classico D.O.C.G. Blanc de Noir AIACE entra di diritto nell’olimpo dei grandi vini e con se porta le terre dell’Oltrepò Pavese.

Quasi 2300 vini in gara con una giuria composta da 35 esperti provenienti da tutto il mondo: Canada, Svezia, Italia, ong Kong, Francia, Australia, USA, Lussemburgo, Giappone, Sud Corea, UK, Brasile, Lettonia, Nigeria, Slovenia; 15 enologi di Assoenologi Italia e 10 giudici associati l’Azienda Vitivinicola Vanzini conquista un punteggio di 92/100.

Tutti i vini partecipanti sono valutati dalla giuria durante le tre giorni di degustazioni alla cieca.

A ciascun vino è assegnato un punteggio da parte di ogni giudice componente il Panel sulla base di un’analisi visiva e di gusto-olfattiva.

I vini che risultano idonei ad ottenere un punteggio da 90/10 in su passano alla fase successiva cioè la degustazione del Comitato Scientifico dei General Chair tra cui troviamo Gabriele Gorelli uno dei più stimati esperti di vino italiani.

Vanzini porta dunque questo vino dal gusto secco, vellutato, elegante, sapido e di ottima struttura e persistenza retro-olfattiva che è ottimo come aperitivo, delizioso a tutto pasto in particolar modo con piatti a base di pesce, gradevole con carni bianche, formaggi in genere, ad essere apprezzato non solo in Italia ma premiato in una competizione che mette a nudo tutto il sapere e la storia delle cantine presenti.

Elena Lucchini, assessore alla famiglia della Regione Lombardia; Giovanni Palli presidente di Provincia di Pavia e Giovanni Merlino, commissario straordinario Camera di Commercio di Pavia partecipano al riconoscimento consegnato ad Antonio Vanzini.

V. A.