Milano. Giovane accoltellato nella notte in via Saponaro, deceduto in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2023 – Questa notte, alle ore 00.30, in via Saponaro Michele, all’altezza del civico 18, traversa di via dei Missaglia, un giovane è stato trovato agonizzante ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano dove è deceduto.

Sull’episodio indagano i Carabinieri anche con l’ausilio di immagini di videosorveglianza e la ricerca di testimoni.

Una volta identificato, il 22enne, senza fissa dimora, è risultato avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, tentato omicidio e porto abusivo di armi.