(Mi-lorenteggio.com) CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – Recuperati e portati a valle, illesi, due alpinisti incrodati sulla parete Sud della Presolana, nella zona del Pizzo Presolana del Prato. Erano in difficoltà e hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero. In una prima fase in quota c’era nebbia e i due sono stati raggiunti da una squadra territoriale del Cnsas. Non appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sempre a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas, accanto all’équipe sanitaria, ha sorvolato la zona, li ha individuati in cresta e recuperati con il verricello, con il supporto della squadra. I due alpinisti sono prima stati portati al rifugio Albani e poi al Donico; recuperata infine la squadra di soccorritori, mentre gli altri, che stavano salendo, sono rientrati. L’intervento è terminato in serata.