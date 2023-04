Val Masino. 44enne soccorsa sul monte Sissone, a 3100 metri di quota

(mi-lorenteggio.com) Val Masino, 9 aprile 2023 – Intervento oggi in Valmasino, sul monte Sissone, a 3100 metri di quota. Una donna di 44 anni, salita con altre persone, è scivolata per un centinaio di metri e ha riportato un trauma a una gamba. Hanno chiesto subito aiuto e la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; i tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino, erano pronti a partire per eventuale supporto all’équipe. La ragazza infortunata è stata portata in ospedale, un’altra persona del gruppo è stata recuperata perché in difficoltà; altri due compagni di escursione invece sono scesi in autonomia fino al bivacco Kima per poi rientrare a valle. L’intervento è terminato in un paio d’ore.

Redazione