171° Anniversario di Fondazione della Polizia di Stato

(mi-lorenteggio.com) Roma, 10 aprile 2023 – Ricorre oggi l’anniversario della fondazione della Polizia, avvenuta 171 anni fa. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la moderna Polizia di Stato, un’istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852.

Auguri alla Polizia di Stato, da 171 anni un punto di riferimento per le nostre comunità.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a tutte le donne e gli uomini che con orgoglio e dedizione vestono la divisa del Corpo: «Professionalità, equilibrio e umanità sono i tratti comuni che vi contraddistinguono nella attività quotidiana al servizio del Paese».

