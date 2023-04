(mi-lorenteggio.com) Somma Lombardo, 11 aprile 2023 – Elisoccorso in aziona nel primo pomeriggio di oggi nella frazione di Coarezza, in via Nazario Sauro, 25, dove una donna di 51 anni è stata colpita da un oggetto di circa 4 kg caduto dall’alto, che ha causato un trauma cranico e al volto.

Dopo le prime cure, la ferita è stata trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Varese.

