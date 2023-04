MONTAGNA. ALPEGGI E MALGHE SBARCANO SUI SOCIAL, ERSAF AVVIA CORSI PER OPERATORI.SERTORI E BEDUSCHI: REGIONE VICINA A IMPRENDITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2023 – A scuola di social media: gli alpeggiatori della Regione Lombardia avranno la possibilità di imparare a proporre le loro attività attraverso Facebook e Instagram.

Un’attività funzionale a costruire una community di promozione aziendale, a valorizzare le produzioni della montagna e a fidelizzare una clientela che, sempre più numerosa, sceglie questo turismo sostenibile.

CORSI IN VALLE CAMONICA E VALTELINNA – Due saranno i corsi, totalmente gratuiti, che si svolgeranno giovedì 20 e giovedì 27 aprile a Capodiponte in provincia di Brescia (Valle Camonica – Centro di Formazione Professionale ‘Padre Marcolini’) e venerdì 21 aprile e venerdì 28 aprile a Morbegno in provincia di Sondrio (Valtellina – Struttura Polifunzionale ‘Palamukka’).

SERTORI: AVVIATA SINERGIA TRA ALPEGGI E RIFUGI – “Prosegue il sostegno di Regione Lombardia a tutte le attività imprenditoriali in montagna – commenta Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica – affinché possano valorizzare e promuovere la produzione dei propri prodotti di altissima qualità che rendono unica la nostra regione”.

“Da anni – continua Sertori – abbiamo avviato una sinergia tra Alpeggi e rifugi con il “Concorso GiraRifugi e alpeggi” che favorisce la visita di queste realtà e alla fine della stagione estiva vincere dei premi”.

BEDUSCHI: REGIONE IMPEGNATA SULLA PROMOZIONE “I quasi 700 alpeggi lombardi – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi- sono un presidio fondamentale per la nostra agricoltura ‘in quota’. Oltre ad essere un punto di riferimento per escursionisti e visitatori sono anche il cuore produttivo di alcuni dei più tipici formaggi DOP lombardi. Regione Lombardia è impegnata su più fronti per consentire la loro massima valorizzazione e promozione, perché continuino a offrire alcune delle specialità più tipiche delle nostre montagne e facciano conoscere le nostre eccellenze a sempre più visitatori a contatto con la natura, direttamente dove nascono”.

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ MULTIFUNZIONALI – I corsi rientrano nel progetto attuativo: ‘Implementazione dell’osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione 2022-2023-2024’ promosso dall’assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia e attuato da ERSAF. Sono previste attività di formazione specifiche per gli alpeggiatori, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni in quota ed accompagnare le aziende agricole nel consolidamento e nell’avvio di attività multifunzionali nelle malghe.

ISCRIZIONI FINO AL 14 APRILE – Saranno così fornite le basi generali e gli elementi minimi di coordinazione di immagine nell’utilizzo dei più comuni social media (Facebook e Instagram), incentivare l’uso strategico dei testi, fornire suggerimenti nella comunicazione con gli utenti finali e trasmettere le basi della divulgazione di informazioni e del marketing. Tutte le informazioni e la scheda di partecipazione sono pubblicate sul sito https://www.ersaf.lombardia.it

L’ultimo giorno utile per iscriversi è venerdì 14 aprile 2023.