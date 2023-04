Neonato abbandonato. Publio Fiori (Idea Popolare), applicare Art. 5 della Legge 194 e istituire reddito di maternità

(mi-lorenteggio.com) Roma, 11 aprile 2023 – “L’art. 5 della Legge 194 sull’interruzione della gravidanza dispone che per la donna che chiede di abortire solo per l’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari, il Consultorio e le Strutture socio-sanitarie hanno il compito di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre e di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza, sia dopo il parto. Ma questa norma viene costantemente ignorata così come è ‘disapplicato’ il successivo art. 19 che punisce il reato di mancato rispetto del suddetto art. 5 con la reclusione fino a tre anni”. Lo ha denunciato Publio Fiori con una lettera al Presidente della Camera, al Vice Presidente del CSM, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Salute, della Giustizia, della Famiglia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, pubblicata sull’ultimo numero di Idea Popolare, il periodico fondato da Don Sturzo che alcuni democristiani hanno recentemente rieditato.

“Non è possibile – ha proseguito Fiori – che i diritti delle donne e i doveri a carico dei Consultori e dei Centri abilitati (art. 5) siano ignorati e che le Autorità competenti non intervengano per rendere possibili gli aiuti che eviterebbero molte interruzioni di gravidanza”.

“Il caso del piccolo Enea, il neonato abbandonato nella culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano,- ha concluso Publio Fiori- conferma l’urgenza di effettuare accertamenti sulle procedure seguite nei Consultori e nei Centri abilitati per verificare il rispetto del suddetto art. 5, nonché disporre le misure necessarie come un ‘reddito di maternità’ per quelle donne che, volendo abortire solo per ragioni socio-economiche eviterebbero di interrompere la gravidanza e vedrebbero realizzato il loro diritto di essere madri”.