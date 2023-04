Rho. Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la morte di Amedeo Galli

Fu sindaco di Rho dal 1985 al 1994, per 34 anni impegnato come consigliere o assessore

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 11 aprile 2023 – Amedeo Galli si è spento venerdì 7 aprile 2023 a 90 anni. Era stato Sindaco di Rho dal 1985 al 1994, ma il suo impegno politico amministrativo risaliva al 1960, quando venne eletto per la prima volta in Consiglio comunale, dove rimase per cinque anni. Dal 1965 al 1970 fu Assessore a Servizi assistenziali e sociali, Lavoro, Statistiche e Sport (dal 1969 anche a Imposte e tasse comunali). Dal 1970 al 1975, ancora accanto al Sindaco Carlo Landoni, fu Assessore a Imposte e tasse comunali e Ufficio stampa. Poi sedette di nuovo in aula consigliare dal 1975 al 1985: 34 anni al servizio della città.

Galli nacque a Rho il 28 novembre 1932. Cresciuto negli anni difficili del Ventennio fascista e della Seconda Guerra Mondiale, restò sempre legato agli ambienti parrocchiali. Studiò per diventare maestro elementare e, negli anni della Ricostruzione, iniziò anche l’impegno nelle fila della Democrazia Cristiana. Lo stile pacato e riflessivo, la capacità di ascolto abbinata alla strenua difesa dei valori democratici, l’attenzione costante al bene comune sono stati i tratti caratteristici della sua vita politica.

In seguito alle elezioni comunali del 21 maggio 1985, Amedeo Galli divenne Sindaco di Rho il 22 ottobre 1985. Il suo mandato nacque in seguito all’accordo tra Dc e Pci, per una giunta che univa a quelle dei due partiti storicamente “avversari” le forze del Psdi: un momento non semplice, in cui i dibattiti erano particolarmente accesi. Galli seppe tenere la rotta, ben sapendo che quanto a Rho si stava portando avanti unendo al governo della città comunisti e democristiani aveva il sapore di qualcosa di “nuovo, unico, incredibile, decisamente controcorrente”, come commentò lui stesso in una intervista.

In parallelo agli incarichi amministrativi, oltre alla moglie e ai tre figli si è dedicato ad altre due passioni: l’insegnamento e lo sport. Anche in questi ambiti garbo e fermezza sono stati i suoi tratti distintivi.

Fu maestro elementare per alcuni decenni a Rho e a Vanzago, amato e rispettato degli alunni, apprezzato nello stile dai colleghi. Ogni suo intervento, nelle riunioni tra docenti, era ascoltato con particolare attenzione e ammirazione: ogni interlocutore sapeva che le sue parole erano sempre ben ponderate, avendo sempre a cuore la cura per la crescita dei ragazzi.

Galli ha sempre amato il basket, è stato il primo presidente del Cmb: “Lo ricordo come tifoso appassionato – dice il Sindaco Andrea Orlandi – sempre composto (tranne quando i fischi di qualche arbitro o il comportamento di qualche giocatore andavano oltre una soglia di accettabilità) e cordiale nei modi e nel suo saluto”.

Le ultime apparizioni pubbliche sono legate a importanti eventi della vita rhodense.

Il 2 giugno 2022 Galli ha accolto con emozione l’Annuario che ricorda tutti i consiglieri, assessori e sindaci della città. Ha raccontato i suoi ricordi sulla Croce del Gruppo Alpinistico Oratoriano per il volume storico “Rho in vetta al Sass Pordoi 1962 – 2022”. Nonostante le fatiche legate agli acciacchi dell’età, ha preso parte all’inaugurazione del Teatro Civico Roberto de Silva, lo scorso 25 novembre.

In occasione del Consiglio comunale in ricordo della figura di Agostino Casati, non ha potuto partecipare ma ha inviato un suo scritto. La conclusione di quel testo, riferita all’ultima visita a Casati con alcuni amici della Dc rivela ancora una volta lo stile con cui ha affrontato la vita politica: “Un Agostino Casati visibilmente grato d’essere abbracciato da quattro noti democristiani è la carta d’identità di un rapporto che, sebbene germinato nella contrapposizione di princìpi e ideali, è riuscito a rimanere luogo ove si coltiva il rispetto, ove il confronto non divide, ma crea spazi di comprensione, di concordia, di unità. Forse – absit iniuria – spazi di amicizia”.

L’ultimo saluto ad Amedeo Galli verrà dato mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di San Paolo, in via Castellazzo 67. Il Comune di Rho ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e sarà presente con il Sindaco Andrea Orlandi, la vice sindaco Maria Rita Vergani, il presidente del Consiglio comunale Calogero Mancarella, esponenti della giunta e del Consiglio e il gonfalone della città.

“Perdiamo un grande uomo che ha dato volto e progresso alla nostra città. Un uomo per bene, elegante nei modi – dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Calogero Mancarella – Lo ricordo con affetto, come il mio primo Sindaco, quello di quando ero bambino e di quando, poco più che adolescente, cominciai ad interessarmi alla cosa pubblica”.

“Una persona che quando pronunciava una parola era sempre pensata e pesata, detta in maniera gentile senza offendere, ma senza far mancare il suo punto di vista e la sua visione alta della Politica. Un esempio per tutti noi – commenta il Sindaco Andrea Orlandi, che ha avuto modo di conoscere Galli fin da bambino ammirandone la serietà, la competenza e il sorriso aperto – Un pezzo di storia della nostra città che oggi salutiamo dalla vita terrena e a cui diciamo un grande grazie per la sua opera e il suo impegno politico, sportivo e sociale per la nostra comunità. Amedeo Galli ha sempre messo al centro la Persona, contribuendo fattivamente alla costruzione del bene comune. L’intera città è in lutto e lo ricorda con affetto nel suo impegno di Sindaco, di maestro e di sportivo”.

La figura di Amedeo Galli verrà ricordata pubblicamente in occasione del prossimo Consiglio comunale.