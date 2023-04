Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose: sabato 16 Aprile appuntamento a Borgo Ticino

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 12 Aprile 2022 – Nuovo appuntamento primaverile per il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle Cose che domenica 16 Aprile andrà in trasferta nel suggestivo Giardino della Chiesa di Santa Maria in Betlem a Borgo Ticino, per la precisione in via dei Mille.

Organizzato dall’Associazione Arca di Noè con il patrocinio del Comune di Pavia, in questa occasione si avvarrà della collaborazione dell’Associazione ELO (Epilessia Lombarda Onlus), della Parrocchia di Santa Maria in Betlem e del Comitato Meì Sto in Burgh. Una manifestazione che in via dei Mille assume l’originale denominazione di Catanai in Burgh (Cianfrusaglie a Borgo Ticino) e che si caratterizzerà per un programma ricco di partecipazioni speciali. Dalle 10 alle 18, il giardino della Chiesa conosciuto come il Parco delle Magnolie non si animerà solo delle bancarelle dell’usato ricche di occasioni vintage per tutti i gusti e le esigenze: ci saranno infatti anche le riparatrici e i riparatori volontari del Repair Cafè. L’associazione sarà presente per farsi conoscere e per cominciare ad aggiustare, rimettendo in sesto gli oggetti temporaneamente fuori uso. E poi l’Associazione Epilessia Lombarda Onlus – ELO che sarà presente con uno stand informativo sulle iniziative di assistenza sociale a favore dei malati e delle loro famiglie. Inoltre è prevista la partecipazione della cesteria artigianale L’arte e la tradizione con i loro manufatti, preparati sul momento.

A partire dalle 10 il suggestivo giardino della chiesa si popolerà di bancarelle ed espositori che credono nell’economia circolare e nella filosofia delle tre R Riduco, Riuso, Riciclo. Tra gli espositori anche un gruppo di bambini e bambine che ha deciso di vendere i propri giochi e autofinanziare, con il ricavato, la gita scolastica per tutti i partecipanti.

Una manifestazione più che mai attuale, con un occhio al futuro perché nulla di quello che viene prodotto vada perduto. Oggetti ma anche libri, abiti, calzature, accessori per la casa. Tutto ciò di cui le persone non hanno più bisogno ma che possono riacquistare spazi, scopo e valore in una nuova casa. Le buone pratiche della cultura del riuso per salvaguardare l’ambiente e pensare a come si può riutilizzare un prodotto invece che buttarlo via.

L’associazione ArcadiNoè, con il suo Mercatino del Ri-Uso, persegue finalità di cultura ambientale, attraverso un riciclo attivo di oggetti usati ma anche di socializzazione tra le persone, consentendo la partecipazione a rotazione, previa prenotazione, dei cittadini partecipanti.

Per tutta la giornata sarà garantito un servizio ristoro a cura della Braceria Medievale, mentre il servizio bar sarà a cura della Parrocchia di Santa Maria in Betlem.