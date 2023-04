Il 23 luglio si celebrerà la III Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Il tema scelto dal Santo Padre è “Di generazione in generazione la sua misericordia”

(mi-lorenteggio.com) Città del Vaticano, 13 aprile 2023 – Domenica 23 luglio si celebrerà la III Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Il tema scelto dal Santo Padre è “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1,50), che esprime il legame con la Giornata Mondiale della Gioventù che avrà luogo pochi giorni dopo a Lisbona (1-6 agosto 2023).

Il tema della GMG “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) ci mostra, infatti, la giovane Maria che si mette in cammino per andare a trovare la sua anziana cugina Elisabetta e che proclama a gran voce, nel Magnificat, la forza dell’alleanza tra giovani e anziani.

In occasione della Giornata, il Santo Padre presiederà una liturgia eucaristica nella Basilica di San Pietro e invita le parrocchie, le diocesi, le realtà associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo a celebrare la Giornata nel proprio contesto pastorale.

