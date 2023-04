Memecoin: l’evoluzione delle criptovalute

Milano, 13 aprile 2023 – Criptovalute come Bitcoin o Ethereum hanno da sempre attratto l’attenzione di molte persone grazie alla loro decentralizzazione, sicurezza e possibilità di investimento. Negli ultimi tempi, però, un nuovo tipo di criptovaluta ha preso piede: le memecoin.

Il valore di Dogecoin in euro dimostra come queste criptovalute, sebbene nate per gioco, possano comunque avere spazio in un portafoglio finanziario.

Ma cosa sono esattamente?

Cosa sono le memecoin

Le memecoin sono criptovalute che si basano su meme e viralità. Il loro nome deriva infatti da “meme“, ovvero contenuti virali che circolano online e che chiunque ha incontrato navigando i social media.

Contrariamente a Bitcoin o Ethereum, criptovalute che si propongono come alternativa ai sistemi finanziari tradizionali, queste criptomonete si basano sui valori “sociali” che rappresentano e si basano sull’entusiasmo dei loro supporter.

La caratteristica principale delle memecoin è quella di non avere alcuna funzione specifica o valore legato ad una proprietà tecnica. Bensì, il loro valore dipende esclusivamente dal sostegno della comunità circostante.

Esistono diverse memecoin sul mercato, tuttavia, le più famose e di successo sono:

Dogecoin (DOGE): nata nel 2013 per gioco e basata sul meme di un cane Shiba Inu, ha recentemente visto numerose impennate di valore grazie al supporto di Elon Musk.

Shiba Inu (SHIB): creata come omaggio a Dogecoin, ha visto un aumento di valore significativo negli ultimi anni, sebbene non sia mai riuscita a raggiungere il successo di DOGE.

Floki Inu (FLOKI); Questa criptovaluta è ispirata a Shiba Inu, e più precisamente alla decisione di Elon Musk di chiamare il suo cane Floki. Attualmente è una delle memecoin con maggiore capitalizzazione.

Con il passare del tempo è probabile che nuove memecoin emergeranno sul mercato. Tuttavia, sarà difficile surclassare le memecoin per eccellenza perchè hanno più storia e una comunità solida.

Qual’è la tecnologia alla base delle memecoin?

Come per molte altre criptovalute, la tecnologia alla base delle memecoin è la blockchain. Questo permette di avere un registro pubblico e immutabile delle transazioni e garantisce sicurezza agli utenti che le utilizzano.

Inoltre, come ogni altra criptovaluta, anche le memecoin si basano su un network peer-to-peer in cui gli utenti possono effettuare transazioni in maniera autonoma e senza la necessità di intermediari finanziari.

È bene osservare che alcune specifiche parti della tecnologia utilizzata in queste criptovalute possono variare da una memecoin all’altra.

Perchè le memecoin hanno successo

Il successo delle memecoin è dovuto principalmente alla loro natura virale e alla grande attenzione mediatica che ricevono. Inoltre, molte persone le utilizzano come forma di investimento, sperando che il loro valore possa aumentare grazie alla popolarità raggiunta.

Tuttavia, è importante tenere presente che le memecoin sono estremamente volatili e che investire in esse comporta un rischio elevato e certamente maggiore rispetto ad altre criptomonete.

Si può dire con certezza che le memecoin rappresentano un’evoluzione delle criptovalute, basata sulla viralità e la cultura popolare di internet. Quindi, ben diverse da altre cripto come Bitcoin o Ethereum. Pertanto, è importante approcciarsi a queste crypto con cautela e fare attenzione alle oscillazioni di prezzo.

Questo articolo non costituisce un consiglio finanziario e non deve essere interpretato come tale. Si consiglia di fare sempre la propria ricerca e valutare attentamente prima di effettuare qualsiasi investimento.

L. M.