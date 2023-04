Nuove colonnine High Power Charging (HPC) Ewiva per la ricarica elettrica ultra-veloce, da oggi in funzione sulla A35 Brebemi-Aleatica

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 13 aprile 2023. Da oggi è attivo sulla A35 Brebemi-Aleatica un ulteriore servizio per le auto elettriche. Sono state attivate due nuove stazioni di ricarica ultra-veloce Ewiva, che mettono a disposizione di chi viaggia in elettrico complessivamente 8 nuovi punti di ricarica High Power Charging (HPC) ad alta potenza, da 300 kW ciascuno.

Le 4 colonnine presenti nella stazione Adda Nord e le 4 nella stazione Adda Sud, nei pressi di Caravaggio (Bg), sono tutte alimentate con energia rinnovabile e sono state realizzate da Ewiva, che rappresenta la più grande rete di ricarica ultra-veloce diffusa su tutto il territorio nazionale, nata come joint venture di Enel X Way e Volkswagen Group per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. Entrambe le stazioni di ricarica, inoltre, sono posizionate sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power in Sicilia.

Con questi ulteriori punti di ricarica elettrica, A35 Brebemi-Aleatica conferma ancora una volta la sua proiezione verso il futuro attraverso un deciso percorso che punta alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, mantenendo inalterate le sue unicità legate alla sicurezza, alla qualità dell’infrastruttura e all’esperienza di guida in totale comfort.

“Già a partire dal 2020 la nostra autostrada è stata la prima ad introdurre un’agevolazione concreta per i mezzi green (full electric e LNG) con uno sconto del 30% sui pedaggi, oggi ancora valido, oltre ad essere stata la prima autostrada a pagamento a dotarsi di stazioni di ricarica per carburante GNL (Gas Naturale Liquido)– dichiara Francesco Bettoni, Presidente A35 Brebemi. Nelle stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud, inoltre, erano già presenti ad oggi altre colonnine di ricarica elettriche oltre a Supercharger Tesla”.

“Il progetto realizzato grazie alla lungimiranza e collaborazione di A35 Brebemi-Aleatica è stato fondamentale per garantire a chi viaggia in elettrico sulle lunghe tratte autostradali la possibilità di accedere al servizio di ricarica ultra-veloce di Ewiva – dichiara Federico Caleno, CEO di Ewiva e Head of Country Italia di Enel X Way. Attraverso iniziative come queste, che siamo pronti a replicare su larga scala in tutte le tratte autostradali appena le procedure saranno lanciate anche dagli altri concessionari, Ewiva dimostra concretamente il suo impegno e capacità di mettere a disposizione di chi viaggia anche in autostrada sulle lunghe percorrenze la sua rete di ricarica ad alta potenza, oltre che già lungo le tratte extra-urbane o nei pressi delle uscite”.

Nel percorso verso la decarbonizzazione dei trasporti va ricordato che A35 Brebemi e Aleatica hanno avviato in questi anni un importante progetto denominato Arena del Futuro che, attraverso l’intelligente collaborazione con partner di prestigio come il Politecnico di Milano e grandi realtà industriali internazionali, sta suscitando un enorme interesse a livello mondiale. Questo progetto ha visto la realizzazione di un circuito di 1 km in cui si sta studiando l’innovativa tecnologia DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) o induzione dinamica, per la ricarica dei veicoli elettrici in movimento.

Con queste azioni concrete, A35 si conferma un esempio virtuoso e un modello da seguire per il futuro di tante autostrade, non solo italiane. In questo ambito risulta fondamentale l’appoggio di Aleatica, operatore globale leader nel settore dei trasporti presente in 7 Paesi in America Latina e in Europa, che è all’avanguardia nello studio di infrastrutture intelligenti, sicure e sostenibili e che sta incoraggiando e coordinando le attività e i progetti della controllata A35 Brebemi.

Sulle tratte autostradali, da Nord a Sud Italia, Ewiva ha realizzato ad oggi circa 10 punti di ricarica, che si vanno ad aggiungere agli oltre 20 di Enel X Way, e in Lombardia, oltre che con i due nuovi siti lungo la A35 Brebemi, Ewiva è presente in tutte le provincie con altre 31 stazioni attive, per un totale di 89 punti di ricarica.

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica

www.brebemi.it – www.aleatica.com

A35 Brebemi-Aleatica è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città. L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi, concessionaria autostradale parte del Gruppo Aleatica, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, in USA e UK, quale miglior project financing infrastrutturale e miglior project bond europeo.

Aleatica è un operatore leader nel settore dei trasporti con sede a Madrid, con un fatturato annuo di circa 810 milioni di euro e quasi 3.000 dipendenti in tutto il mondo. La società gestisce attualmente 20 concessioni: 16 autostrade (compresa A35 Brebemi), 2 porti, 1 linea di metropolitana leggera e 1 aeroporto, in sette paesi in Europa e America Latina: Spagna, Italia, Regno Unito, Messico, Colombia, Perù e Cile. Aleatica è interamente controllata da IFM Global Infrastructure Fund, assistito da IFM Investors, un fondo istituzionale globale con quasi 181 miliardi di euro in gestione al 31 marzo 2022.

EWIVA

Ewiva è la joint venture di Enel X Way – la società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica – e di Volkswagen Group, creata per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Ewiva unisce gli investimenti dei due Gruppi per creare la più grande rete di ricarica ultra-veloce aperta a tutti i veicoli elettrici e capillare in tutto il Paese, con 3.000 punti di ricarica fino a 350 kW in 800 siti entro il 2025. A oggi la rete di Ewiva è presente in 250 siti e offre oltre 800 punti di ricarica, che si vanno ad aggiungere ai più di 17.500 gestiti da Enel X Way. L’attività di Ewiva si focalizza sulle principali arterie extraurbane e nelle aree urbane e suburbane per garantire una adeguata disponibilità di ricarica ultra-veloce a tutti gli utenti.