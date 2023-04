SCUOLA. DOMANI IN BOCCONI CERIMONIA INAUGURALE DEL MILAN MUN 2023

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2023 – Domani, venerdì 14 aprile, a partire dalle 9.30 presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi si svolgerà la cerimonia di apertura del Milan Mun 2023, evento proposto dal Civico Polo Scolastico Manzoni del Comune di Milano in collaborazione con l’Università Bocconi.

La conferenza internazionale, organizzata da oltre 20 anni, prevede la simulazione in lingua inglese del lavoro svolto dalle assemblee delle Nazioni Unite con la partecipazione di oltre 400 studenti stranieri, provenienti da scuole europee e asiatiche, nonché da scuole internazionali in Italia. Il tema della conferenza di quest’anno è “Democratizing the Transition Towards a More Sustainable Future”. Gli studenti partecipano interpretando il ruolo di delegato o ambasciatore di una nazione assegnata dalla scuola ospitante.